黃萬隆功成身退！胡瓏貿：他成就已經這麼高、卻仍努力追求完美
松山高中名帥黃萬隆本屆HBL八強戰賽程結束後宣布自己將引退的消息，引起外界的討論和惋惜。曾經受他執教的T1高雄全家海神球星胡瓏貿今（2）日在受訪時也感性表示，黃萬隆教練執教成績已經達到非常高的高度，自己聽到消息為他感到開心，也希望能延續他追求完美比賽的企圖心，繼續進步。
記者黃建霖/臺北報導
「常常會聽到他喊退休啦，畢竟有時候他對學弟生氣時，常常都會這樣講。這次聽到我就是為他感到開心，終於功成身退了，其實教練他的成就已經達到了很高的高度，也做到了許多高中教練生涯達不到的事，待了這麼多年、培養這麼多基層球員，更重要的是打造了我們松山的文化。」胡瓏貿表示，自己為黃萬隆感到很開心，也想對他說一聲辛苦了，感謝他多年來為松山高中的付出。
胡瓏貿也分享自己對於黃萬隆最深刻的回憶，稱每一年教練都會安排球隊去美國，自己也會留在那裏特訓，師徒兩人一起學習、進步，「他就會幫我介紹，然後我在自費去美國參加長人訓練營，黃教練會在那邊擔任助理教練，我則在那邊訓練，真的是很特別的回憶。另外我也和他一起去打過世青賽和亞青賽，這些回憶都彌足珍貴。」
黃萬隆在球場上總是展現鐵血、對球員態度強硬的一面，胡瓏貿認為這是因為恩師對於比賽要求完美，自己也能理解，也從中被感染，「因為比賽是不可能真正達到完美的，但他希望至少從教育這一塊，能讓我們了解、學習到這樣的精神，盡量去做到完美。對我來說，這就是他展現給我們的態度、夢想和自我要求。永遠都該挑戰自我，讓自己變得更好。」
黃萬隆生涯拿過6座冠軍，但卻一直對贏球和下一座冠軍充滿渴望，胡瓏貿爆料黃萬隆這2、30年來還是會天天看比賽、看書和文案充實自己，真的對於籃球充滿熱情、追求進步，他認為這也是對方影響自己的很重要一方面。