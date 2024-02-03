自由車／超狂下坡絕活再現！ 莫霍里奇勇奪2024賽季首勝
在環瓦倫西亞次日，莫霍里奇(Matej Mohorič)連兩站演出神鬼下坡，斬獲團隊2024首場勝利。他說，「這是我鎖定的賽段，賽道最適合自己的屬性，謝謝完美執行任務的隊友們，這座冠軍歸功於整個團隊，我想感謝大家對我的付出和信任。」
記者廖聿偉/綜合報導
即便新城幸也和格拉戴克(Kamil Gradek)受傷病影響，無法繼續和大家並肩作戰，但畢爾包(Pello Bilbao)、布伊特拉戈(Santiago Buitrago)、布拉蒂(Nicolò Buratti)和凱普林格(Rainer Kepplinger)紛紛貢獻力量，在關鍵時刻將小莫送往前線的有利位置。
在擅長的下坡路段掌握得宜，最後6公里小莫成功與對手拉開差距，以單飛的姿態進站；趕在春季古典賽的重要項目前首開紀錄，他自己也相當振奮。作為一名運動員，小莫深知機會稍縱即逝的道理，無畏進攻的他毫無保留，再次成就一場精彩的比賽。
「我嘗試在每次機會出現時全力以赴，因為好時機一旦錯過就不再回來。如果你和我一樣幸運，擁有像巴林勝利這樣好的團隊支持，將有機會爭取更多榮譽，因為比賽的勝負往往在非常微小的差距中產生。」賽後受訪時，小莫再次傳達團隊對他的意義。
在完成前兩個賽段後，莫霍里奇暫居本屆環瓦倫西亞的衝刺王和總排亞軍，布伊特拉戈也來到新人王的位置，優異的表現成功提振了全隊的士氣，接下來還有3個賽段，包含最關鍵的第4站(皇后賽段)，場上的5人會堅持到底，持續朝總成績的目標邁進。