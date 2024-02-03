今高溫飆30度！大陸冷氣團強襲「除夕剩10度」 春節這天轉晴回溫
今明兩天各地晴朗穩定，氣溫持續攀升、暖如春天，高溫上看攝氏30度。下週一（5日）鋒面快速掠過，北台灣略轉冷，下週二晴時多雲、氣溫略升，下週三（7日）開始鋒面逐漸靠近，越接近除夕夜越濕冷，冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降攝氏至10、11度左右，初一白天起至初三轉晴朗穩定，出遊走春把握好天氣！
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（3）日東北風減弱，北台雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定；各地區氣溫，北部攝氏16至25度，中部攝氏16至28度，南部攝氏17至30度，東部攝氏16至28度。
明（4）日各地晴朗穩定，氣溫續升，「溫暖如春」早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。今、明西半部及金馬易起霧。
下週一（5日）鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，北台氣溫降、略轉冷，其他各地氣溫稍降。下週二（6日）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；各地氣溫略升。
下週三（7日）鋒面逐漸接近、傍晚抵達，下週四（8日）降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率（左圖），除夕（9日）仍有雨，降雨稍減少（右圖）；下週三傍晚起冷空氣逐日南下，愈接近除夕夜、愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至攝氏10、11度左右。
最新模式8至10天的模擬顯示，年初一（10日）白天起至初三（12日）天氣轉晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日升，入夜「強輻射冷卻」作用，清晨部分平地仍有10度以下的低溫，日夜溫差很大，應注意。不過，各國模式期末的模擬，不盡相同，應持續觀察調整。