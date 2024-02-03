柯文哲要告了！深夜曝「綠白合破局完整內幕」　黃珊珊嗆爆民進黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示「立法院長選舉之前，藍綠都有許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團的支持，各方來訊我都秉持善意，以禮相待，但是後來太多了，我還拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨黨團面對面座談，減少大家的困擾」。
柯文哲提到「投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來我辦公室，告訴我民進黨考慮院長投給黃珊珊，請我聯絡可以代表「賴清德副總統」的陳永興醫師，中間人並且在我辦公室打給陳醫生，我們短暫交談後，隔了幾個小時，中間人又多次打來，但我沒接到」。
柯文哲說「對方就傳陳醫生電話號碼來請我回電，非我主動致電，陳醫師今天的聲明稿，不知是他本人不知道還有前面這段，還是直接省略，只說他接到柯文哲電話，這讓外界誤以為是我主動去提交換條件」。
黨團決議新潮流投不下去！柯文哲遭抹黑不忍提告了
柯文哲表示「1月31日當晚10點，我緊急召開黨團線上會議，將民進黨方傳來『民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌』的提案交由黨團立委討論，最後大家決議民眾黨仍要自推人選，於是我將決議內容傳給陳醫師，清楚表明『我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定』，也明確表示不會投給新潮流。」
柯文哲說「如果『珊昌配』是由我提出，我怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？」而陳永興醫師則回覆柯文哲「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會」。
柯文哲強調「我感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但我也完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，此事件顯示民進黨在立法院長選舉一局派系鬥爭，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜，下周我將正式採取法律行動，以訟止謗之外，我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為，我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。」
黨團開會決定綠白不合作原因！黃珊珊嗆聲民進黨是沒用的51席
黃珊珊也出面還原事件，表示1月31日晚間9點多，接獲通知開線上會議，「才知道民進黨傍晚派人表示願意支持我當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌副院長」，大家經過討論之後，其實最有關的人是我，我的意見很簡單「蔡其昌是新潮流，新潮流不倒，台灣不會好」，而且蔡壁如委員才剛剛在台中跟蔡其昌打過一硬仗，如果投給蔡其昌，台灣民眾黨將會打自己的臉，所以最後結論就是「我們不會投給新潮流」，主席也很禮貌地用簡訊回覆醫界大老陳永興這個結論。
黃珊珊不滿的說，這樣的事件卻讓民進黨發言人吳崢竟然故意扭曲事實，誣指柯文哲「主動」打電話給醫界大老，事實上是兩位民進黨高層的好友親自到柯辦，表示願意協調民進黨支持黃珊珊的後續合作方案，結果吳崢故意略過上半場民進黨派人遊說的事實，兩位中間人都是民進黨高層的親近友人，當天也經幕僚查證可代表民進黨高層。
黃珊珊強調「柯主席一直都沒有陳永興醫師的電話號碼，中間人到深夜才把電話號碼傳給柯主席，柯主席最後回傳『拒投新潮流』的簡訊給陳醫師，絕非柯主席『主動』打電話給醫界大老討論合作」黃珊珊直接開嗆「民進黨自己無法承擔立法院長副院長敗選的責任，只好推諉給其他人，柯總召嘲笑台灣民眾黨是沒用的八席，事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席！」
更多「新國會立法院長選戰」相關新聞。