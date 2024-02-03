黃國昌要求下週開議　綠委酸：可跟他們保送的韓國瑜好好談

柯文哲要告了！深夜曝「綠白合破局完整內幕」　黃珊珊嗆爆民進黨

▲民眾黨主席柯文哲及立委黃珊珊都出面還原「綠白合破局內幕」，柯文哲表示下週將採取法律行動。（圖/記者葉政勳攝）
▲民眾黨主席柯文哲及立委黃珊珊都出面還原「綠白合破局內幕」，柯文哲表示下週將採取法律行動。（圖/記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

立法院長選舉已經在日前落幕，正副院長由國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選。然而選都選完了，民進黨以及民眾黨還在因為「誰主動遊說」電話內幕爭吵不休。民進黨發言人吳崢先是爆料是柯文哲主動致電醫界大老促成「珊昌配」，後來又遭到柯文哲打臉否認，民眾黨召開記者會再次嚴正聲明整個過程。對此，柯文哲於深夜在臉書發文，還原整個過程，怒喊「下週我將正式採取法律行動」，直言無法容忍「民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠白合破局內幕！中間人要柯文哲聯繫「醫界大老陳永興」

柯文哲表示「立法院長選舉之前，藍綠都有許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團的支持，各方來訊我都秉持善意，以禮相待，但是後來太多了，我還拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨黨團面對面座談，減少大家的困擾」。

柯文哲提到「投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來我辦公室，告訴我民進黨考慮院長投給黃珊珊，請我聯絡可以代表「賴清德副總統」的陳永興醫師，中間人並且在我辦公室打給陳醫生，我們短暫交談後，隔了幾個小時，中間人又多次打來，但我沒接到」。

▲ 韓國瑜當選立法院長。（圖／葉政勳攝）
▲柯文哲透露，在立法院長選舉之前，藍綠都有許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團的支持。（圖／葉政勳攝）
柯文哲說「對方就傳陳醫生電話號碼來請我回電，非我主動致電，陳醫師今天的聲明稿，不知是他本人不知道還有前面這段，還是直接省略，只說他接到柯文哲電話，這讓外界誤以為是我主動去提交換條件」。

黨團決議新潮流投不下去！柯文哲遭抹黑不忍提告了

柯文哲表示「1月31日當晚10點，我緊急召開黨團線上會議，將民進黨方傳來『民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌』的提案交由黨團立委討論，最後大家決議民眾黨仍要自推人選，於是我將決議內容傳給陳醫師，清楚表明『我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定』，也明確表示不會投給新潮流。」

▲民眾黨黨主席柯文哲認為要跳脫藍綠惡鬥讓小黨擔任立院院長是很好的解決辦法。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.31）
▲柯文哲還原綠白合破局內幕，表示是民進黨高層派人要求回電給陳醫師，並非自己主動聯繫。（圖／記者葉政勳攝）
柯文哲說「如果『珊昌配』是由我提出，我怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？」而陳永興醫師則回覆柯文哲「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會」。

柯文哲強調「我感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但我也完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，此事件顯示民進黨在立法院長選舉一局派系鬥爭，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜，下周我將正式採取法律行動，以訟止謗之外，我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為，我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。」

黨團開會決定綠白不合作原因！黃珊珊嗆聲民進黨是沒用的51席

黃珊珊也出面還原事件，表示1月31日晚間9點多，接獲通知開線上會議，「才知道民進黨傍晚派人表示願意支持我當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌副院長」，大家經過討論之後，其實最有關的人是我，我的意見很簡單「蔡其昌是新潮流，新潮流不倒，台灣不會好」，而且蔡壁如委員才剛剛在台中跟蔡其昌打過一硬仗，如果投給蔡其昌，台灣民眾黨將會打自己的臉，所以最後結論就是「我們不會投給新潮流」，主席也很禮貌地用簡訊回覆醫界大老陳永興這個結論。

▲民眾黨決定推舉黃珊珊參選立院院長。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.31）
▲民眾黨立委黃珊珊表示，1月31日晚間「才知道民進黨傍晚派人表示願意支持我當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌副院長」。（圖／記者葉政勳攝）
黃珊珊不滿的說，這樣的事件卻讓民進黨發言人吳崢竟然故意扭曲事實，誣指柯文哲「主動」打電話給醫界大老，事實上是兩位民進黨高層的好友親自到柯辦，表示願意協調民進黨支持黃珊珊的後續合作方案，結果吳崢故意略過上半場民進黨派人遊說的事實，兩位中間人都是民進黨高層的親近友人，當天也經幕僚查證可代表民進黨高層。

黃珊珊強調「柯主席一直都沒有陳永興醫師的電話號碼，中間人到深夜才把電話號碼傳給柯主席，柯主席最後回傳『拒投新潮流』的簡訊給陳醫師，絕非柯主席『主動』打電話給醫界大老討論合作」黃珊珊直接開嗆「民進黨自己無法承擔立法院長副院長敗選的責任，只好推諉給其他人，柯總召嘲笑台灣民眾黨是沒用的八席，事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席！」

更多「新國會立法院長選戰」相關新聞。

韓國瑜選上立法院長！民眾黨、民進黨還在吵架　柯文哲致電內幕曝

韓國瑜竄熱搜關鍵字！眾好奇「立法院長可以罷免嗎」　 答案曝光

韓國瑜當選立法院長！總統就職典禮「將站C位」　職權、月薪一覽

韓國瑜當立法院長！藍綠白搶破頭　學者憂：國會運作「超級悲觀」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞