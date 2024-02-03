汪小菲突談大S：她做明星很辛苦 被罵到上熱搜「有雙重人格嗎」
大陸富商汪小菲和大S（徐熙媛）離婚2年多，兩人各自有新對象，他近日接受專訪突然提到，自己雖然從商但很尊重藝人這個職業，「我前妻做明星很辛苦」，沒想到，被網友罵到登上微博熱搜，「別再消費你前妻了」、「不提前妻會死」！
記者楊穎軒／綜合報導
汪小菲日前上《財經郎眼》的特別節目《問答八方》，與主持人訪談中強調：「我就是做企業的，明星那個行業也是讓我非常尊重的...」接著提到大S，「因為畢竟我前妻也是這個...我看到她這麼多年很辛苦，起早貪黑，生活不規律，心理的抗壓能力和各方面都很強」，認為不應該看不起演戲的人，要尊重從事每一個職業的人。
節目播出後，大陸網友無法理解汪小菲先前亂爆大S黑料，如今又表露很不捨對方，「之前追著人家罵，現在又是她做明星辛苦了，別再消費你前妻了！都過各自的生活吧」、「他是不是有雙重人格？印象中他好像不是在罵大S就是在心疼誇大S」、「辛苦就多給點扶養費吧」、「又缺流量了，又把前妻搬出來了，陰魂不散沒完沒了」，不過也有人體會他曾經罹患身心症，情緒不穩定。
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