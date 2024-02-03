涉洩偵查秘密給詐騙集團！北檢擴大搜索約談 3律師裁定收押禁見
擔任詐騙集團車手的鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等6名律師，因涉嫌利用律師身分，向法院調閱檢察官聲押卷證的機會，將應保密的偵查內容傳訊息回報給詐團，本月1日，台北地檢署指揮台北市調查處，搜索台北、桃園、台中、台南等12處所，並約談6名律師到案，2日檢方複訊後，諭令律師林聰豪45萬元、張作詮30萬元交保，律師朱一品事證不足獲請回，另依加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪，將鄭、楊、李等3人聲押禁見，台北地院漏夜開庭，3日凌晨裁定羈押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，檢警偵辦無數起詐騙案的過程中發現，不少律師會利用陪偵，或向法院調閱檢察官聲押卷證的機會，涉透過有加密機制的通訊軟體，將偵訊內容回報詐團，協助詐團主嫌及車手脫罪。經檢方進一步追查，至少有6名律師涉案，而且分散在不同事務所，其中，律師鄭鴻威疑似為牽線者，介紹學弟妹們一起幫詐團成員辯護，涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、洩密等罪。
台北地檢署於1日，指揮調查局台北市調查處搜索台北、桃園、台中、台南等12處所，約談鄭等6人到案。經檢察官漏夜複訊，認為鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3律師有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；林姓、張姓律師分別以45萬元、30萬元交保，另有一名朱姓律師因有事證待釐清，故請回。3日凌晨，台北地院裁定鄭、楊、李等3人收押。對此，全國律師聯合會聲明表示，請檢、調應本於無罪推定原則，毋枉毋縱遵法辦理，以維法制。