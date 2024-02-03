報復約旦基地遭襲！猛轟敘利亞、伊拉克　拜登：傷害美國人的回應

1月28日，美國駐約旦北部一處軍事基地「22號塔」，遭遇無人機襲擊，造成3名美軍官兵喪命，還有41位軍人受傷，美國指控是伊朗支持的民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）發動攻擊，而該組織也坦承犯案。作為報復，美軍已在台灣時間3日凌晨，對伊拉克和敘利亞境內，超過85個目標進行了空襲，重點鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（IRGC）及其附屬民兵組織，儘管伊朗宣稱與施襲事件無關。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，依據美國中央司令部的聲明，美軍此次空襲，動用了包括從美國起飛的遠程轟炸機在內的眾多飛機，在短短30分鐘內，使用了逾125枚精確彈藥，密集轟炸了7處設施、超過85個目標。聲明指出，遭到攻擊的設施，包括指揮和控制行動中心、情報中心、火箭和飛彈、無人駕駛飛行器倉庫，以及民兵組織及其伊朗伊斯蘭革命衛隊贊助者的後勤和彈藥供應鏈設施。主要執行任務的是美國空軍，實施打擊的機種，包括B1遠程戰略轟炸機、A10攻擊機，報導提到，約旦空軍亦派出F-16戰機參與。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國不會容忍對美軍的攻擊行為，會採取一切必要行動來保衛美國的利益，持續追究伊斯蘭革命衛隊及其附屬民兵，對美國和聯軍施襲的責任。拜登總統（Joe Biden）也重申，美國不尋求與伊朗、中東或其他地方發生衝突，相關行動旨在削弱敵方軍事能力，並結束對該地區美國基地的襲擊，警告：「讓所有可能試圖傷害我們的人知道這一點-如果你傷害美國人，我們將做出回應」，揚言美國的回應只是開始，將會選擇時機和地點繼續下一步動作。疑防空系統分不清敵友！駐約旦士兵睡夢遭襲3死 美國或強烈回應3美軍約旦遇襲亡！傳地點曝光 安曼示警「伊朗勢力於中東擴大」快訊／加薩戰事以來首次！3名美軍在約旦遭襲死亡 中東局勢緊張中東緊張局勢下！伊朗宣布成功發射衛星 外界憂彈道飛彈能力升級