NBA／震撼彈！湖人有意交易「詹皇」LeBron James　有球隊願出手

MLB／藤浪晉太郎下家確定！1.05億轉戰大都會　與千賀滉大當隊友

▲日籍投手藤浪晉太郎轉戰紐約大都會。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍投手藤浪晉太郎轉戰紐約大都會。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB日籍火球男藤浪晉太郎總算找到新東家，根據報導，藤浪晉太郎將以1年335萬美元（約1.05億新台幣）、附帶85萬美元（約2700萬新台幣）激勵獎金，自奧克蘭運動家隊轉戰紐約大都會，與前輩千赫晃大新賽季將成為隊友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，藤浪晉太郎與大都會達成共識，雙方簽下一紙一年335萬美元合約，隨後大聯盟官網也證實了這項消息。藤浪晉太郎在日職阪神虎隊待了近10個賽季，是在去年赴美挑戰大聯盟，以1年325萬美元（約1億新台幣）加盟奧克蘭運動家，初期擔綱先發時遇到不小控球問題，4場先發出賽通通吞下敗投，累計防禦率高達14.40，隨後也被球隊調至牛棚。

改自後援投手身分出發後，藤浪晉太郎雖然仍有控球問題，但他靠著最快能達到165公里的火球，大展驚人的三振功力、表現也逐漸回穩，並在球季中獲得巴爾的摩金鶯青睞，透過交易轉戰金鶯。藤浪晉太郎在金鶯隊累計出賽30場，全數都是後援出賽，繳出2勝0敗、2次後援成功，防禦率4.85的成績。

現年29歲的藤浪晉太郎赴美第一個大聯盟球季，共計出賽64場，累積7勝8敗、防禦率7.18，在79局中飆出83次三振，表現雖稱不上太理想，但是擁有一顆最快可達165公里火球的他，若改善控球問題，會是一名相當不錯的牛棚佈局投手，藤浪晉太郎也將成為大都會隊史上第15位日籍選手，新賽季正式與千賀滉大並肩作戰。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／賽揚強投Corbin Burnes轉隊！金鶯老闆大手筆　送出農場新秀

MLB／不妙！道奇James Paxton體檢有問題　合約保障金額少1.2億

NFL／超級盃票價歷史新高！平均要價30萬　是NBA、MLB決賽3倍以上

MLB／J.D.Martinez仍是自由身！休賽季沒人要　紐媒盼大都會出手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞