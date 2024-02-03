MLB／藤浪晉太郎下家確定！1.05億轉戰大都會 與千賀滉大當隊友
美國職棒MLB日籍火球男藤浪晉太郎總算找到新東家，根據報導，藤浪晉太郎將以1年335萬美元（約1.05億新台幣）、附帶85萬美元（約2700萬新台幣）激勵獎金，自奧克蘭運動家隊轉戰紐約大都會，與前輩千赫晃大新賽季將成為隊友。
記者陳品翔/綜合報導
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，藤浪晉太郎與大都會達成共識，雙方簽下一紙一年335萬美元合約，隨後大聯盟官網也證實了這項消息。藤浪晉太郎在日職阪神虎隊待了近10個賽季，是在去年赴美挑戰大聯盟，以1年325萬美元（約1億新台幣）加盟奧克蘭運動家，初期擔綱先發時遇到不小控球問題，4場先發出賽通通吞下敗投，累計防禦率高達14.40，隨後也被球隊調至牛棚。
改自後援投手身分出發後，藤浪晉太郎雖然仍有控球問題，但他靠著最快能達到165公里的火球，大展驚人的三振功力、表現也逐漸回穩，並在球季中獲得巴爾的摩金鶯青睞，透過交易轉戰金鶯。藤浪晉太郎在金鶯隊累計出賽30場，全數都是後援出賽，繳出2勝0敗、2次後援成功，防禦率4.85的成績。
現年29歲的藤浪晉太郎赴美第一個大聯盟球季，共計出賽64場，累積7勝8敗、防禦率7.18，在79局中飆出83次三振，表現雖稱不上太理想，但是擁有一顆最快可達165公里火球的他，若改善控球問題，會是一名相當不錯的牛棚佈局投手，藤浪晉太郎也將成為大都會隊史上第15位日籍選手，新賽季正式與千賀滉大並肩作戰。
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