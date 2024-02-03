NBA／湖人「大鎖」Vanderbilt右腳受傷 正考慮進行賽季報銷手術
洛杉磯湖人上一場比賽在沒有LeBon James和Anthony Davis的情況下，驚奇以114：105戰勝東區龍頭波士頓塞爾提克，但代價卻是難以估計的。根據ESPN報導，湖人前鋒Jarred Vanderbilt預計將因右腳踝受傷缺席數周，而且Vanderbilt陣營還可能會考慮進行賽季報銷的手術。本季Vanderbilt場均出賽20分鐘，可得到5.2分4.8籃板。
記者黃建霖/綜合報導
Vanderbilt在對上塞爾提克的比賽中，於上半場一次拚搶時不慎扭傷腳踝，之後未能回歸比賽，雖然賽後X光檢測為陰性，但根據報導，他正持續尋求不同的醫療意見。
在本賽季Vanderbilt一度因左腳跟滑囊炎傷勢而缺席了前20場比賽，近期他開始恢復狀態，特別是在防守端展現出自己的影響力，成為湖人輪換中重要的一員。
在湖人隊最近8場比賽中，Vanderbilt場均可以得到10.5分5.4籃板2.3抄截，投籃命中率66.0%。而且在過去6場比賽場均11.3分，這是他職業生涯中任意6場比賽中的最高場均得分。
Vanderbilt是湖人除了Anthony Davis之外最好的防守球員，他在球隊的任務就是主防對手外線球星，上一季在季後賽已經證明過自己的表現。若少了他，湖人在輪換上將缺少一名關鍵人物。