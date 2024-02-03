年節前夕視察農魚產品批發市場 蔣萬安：全力支持市場改建預算
台北市長蔣萬安今（3）日一早前往萬大魚類批發市場、第一果菜批發市場，了解春節前蔬果及魚產品供應情形，並慰問果菜及魚類市場業者和工作人員的辛勞。蔣萬安表示，會全力支持相關預算，希望能夠加速工程進度，早日改建完成搬到新的市場。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今晨造訪魚市場、果菜市場，台北漁產公司董事長鄭世維、台北農產運銷公司董事長楊鎮浯兩人，也一起陪同視察。蔣萬安特別感謝所有人堅守崗位，維持大台北地區蔬果魚肉供應的穩定，下週就要過農曆新年，今天特地前來祝福所有人健康平安，萬事如意，新年發財賺大錢。
蔣萬安視察魚類批發市場時，也特別提到前陣子寒流來襲，所有工作人員都相當辛苦，因此幫大家加裝暖爐，另外，鄭世維也提出這邊非常需要殺魚場區，特別來跟他申請經費，他認為只要是魚市場大家有需求，身為台北市大家長絕對會給大家支持。
蔣萬安說到，現在中繼市場這邊也要讓大家能夠好好地進行拍賣採購，這部分他都會全力來幫忙。尤其，大家最關心的市場改建進度，市府團隊一定會用心傾聽大家的需求，努力監督工程，讓市場如期如質完工，他也會全力支持相關預算，希望能夠加速工程進度，早日改建完成搬到新的市場。他強調，這段期間大家辛苦了，只要是有需要改善的地方，他一定全力來幫忙。