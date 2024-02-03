MLB／大谷翔平賺夠了就跑！恐使加州流失稅收 美媒擔憂政府失信
大聯盟（MLB）日籍二刀流球星大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年總額7億美元（約新台幣219億）歷史鉅約，其中有97%相當於6.8億美元將採延期支付方式。美媒《The Highrider》對此表示擔憂，指這可能導致加州流失稅收，尤其是如果合約結束後搬家的話。
記者路皓惟/綜合報導
由於採取延後支付以利道奇補強，在這10年期間，大谷預計年收入約200萬美元（約新台幣6278億）。然後，在10年後的2034年到2043年間，將支付剩餘的合約金額，即年薪6800萬美元（約新台幣21.3億）。
《The Highrider》指出，大谷翔平在結束球員生涯之後，很可能會搬到稅收較低的州，這將使得加州稅收減少。而該媒體也點出了另一個問題，「像大谷這樣的高收入者在加州賺錢，然後將資金帶出州外，不再回流，這可能帶來潛在的負擔，阻礙州政府進行改革的投資能力。」
《The Highrider》提到，大谷利用延期支付方式不僅合法地減輕了稅負，同時也顯示這一制度對富裕階層有利，「這不僅產生了不公平的氛圍，還可能危及國民對稅制的信任，需要在聯邦和州兩級進行稅收改革，處理這樣的漏洞，確保對所有居民進行公平且累進的稅收負擔。」
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