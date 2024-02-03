肉片驗出瘦肉精！台糖疑分切時「交叉感染」　屠宰廠聲明駁斥

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衛福部食藥署副署長林金富表示，目前對於乙型受體素的方法檢測定量極限值是0.001 ppm，食品業者若對檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內，向原抽驗之機關（構）申請複驗，而食藥署將與地方政府衛生局持續強化後市場豬肉產品的抽樣檢驗，確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。
農業部防檢署副署長徐榮彬也說，防檢署在昨天下午接獲消息後，在晚上連夜前往豬場採集檢體，預計今（3）日送往實驗室，原則上希望下週一前能有結果出來，但台糖作為公家機關，使用所有藥品都要經過招標，而國內理論上不該有任何乙型受體素，這次檢驗量又非常低，檢驗出現殘留的原因有待釐清
農業部也重申，牧場業者必須使用合法之動物用藥品，不得使用來歷不明及未經核准之動物用藥品，查獲違法者可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處新臺幣250萬元以下罰鍰，畜牧業者應合法用藥，以免違法受罰。
為此，台糖嚴正聲明指出，台糖肉品歷年來都不曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，台糖公司也不可能採購或使用法令禁用之瘦肉精，相關訊息都有紀錄可查。
台糖強調，為確保飼料安全，台糖所採購之飼料添加劑如蛋白粉、微量元素等，皆要求廠商逐批提供檢驗報告，台糖公司也不定期抽驗。
台糖進一步說明，目前台糖除將相關產品下架外，肉品都有溯源機制，也已經全面配合衛生單位檢驗，包括豬隻的毛髮、血液，都已經配合相關單位檢測。另將依食安法規定，向衛生單位提出複驗申請，由衛生單位調查釐清。
台糖昨日也對外指出，豬肉屠宰與分切的部分都是委外處理，由屠宰商在下午進行屠宰，但屠宰商上午也會進行其他屠宰作業，猜測可能是因此污染到生產線，導致交叉汙染。
但台糖的說法，被委外處理廠駁斥。信功代工屠宰、分切廠發聲明表示，會驗出該藥物，應該是來自飼養豬隻時的配方，藥劑殘留在活體中，不可能在屠宰及分切作業流程中所植入，工廠僅代為屠宰及分切，希望透過說明向消費者提供清晰的資訊，以消除可能的誤解。
信功表示公司一直以提供安全、安心的食品為使命，在生產過程中已經採取一切必要措施進行把關，未來仍會不懈地為消費者品質把關。