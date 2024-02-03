黃國昌要求下週開議　綠委酸：可跟他們保送的韓國瑜好好談

喬龍頭疑雲吳崢稱「黨與黨團不知情」　黃國昌批：一條龍抹黑操作

▲民眾黨黨團正副總召確定人選由黃國昌（中）、黃珊珊擔任（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.31）
▲民眾黨黨團正副總召確定人選由黃國昌（中）、黃珊珊擔任（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.31）

記者呂炯昌／台北報導

立院龍頭選舉落幕，國民黨韓國瑜、江啟臣當選立院正副院長。不過，民進黨發言人吳崢稱民眾黨主席柯文哲近日透過關係，主動透過醫界大老致電綠營高層遊說促成「珊昌配」。在綠營醫界大老陳永興昨日下午發表公開信後，吳崢回應指出，民進黨黨中央和黨團事先並不知有中間人聯繫。對此，民眾黨立委黃國昌今（3）日痛批，民進黨先是透過御用傳聲筒造謠抹黑，再透過黨發言系統示範認知作戰，堂堂執政黨自己進行一條龍的抹黑操作，是非可以這樣顛倒嗎？

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黃國昌指出，這兩天，民進黨先是透過御用傳聲筒造謠抹黑，再透過黨發言系統示範認知作戰，整齣醜陋戲碼被拆穿後，竟還想裝沒事，打算混過去，連個道歉都沒有。堂堂執政黨自己進行一條龍的抹黑操作，還一天到晚在恐嚇人民不要散播假訊息，真的讓人不知道該說什麼。

黃國昌指出，最辛苦的就是柯文哲跟黃珊珊，做事的時間都不夠了，還要回應這種不入流的政治放話。在這齣政治黑幕後，實則隱藏了民進黨的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭。

黃國昌表示一位是公然說謊的前民進黨主席卓榮泰；一位是目前仍躲起來的總統府高層。兩個多禮拜以前，卓榮泰義正詞嚴地聲稱自己沒有涉入正副院長選舉、尊重黨團自主。結果私下求見尋求合作的事遭本黨揭穿後，先是匆忙為自己辯解，後來發現說法根本自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「1月18日前沒有發生任何事」，心虛至極。

黃國昌指出，卓榮泰是為了執行誰的意志，除了民進黨，沒有人可以回答，難不成民進黨也把卓榮泰視為「中間穿梭的友人」，到昨天才「已經理解」？簡直可笑至極。

黃國昌提到，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲時，清楚表示是代表林佳龍 來，堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的游錫堃都可以背叛，讓人為游錫堃深感不值。

黃國昌強調，整個過程，柯文哲始終與他們保持密切聯繫，相互信任、充分溝通。民眾黨堅持直道而行，一路從未改變。可悲的是，民進黨為了遮掩自己丟失立法院正副院長的難堪，用大打烏賊戰的方式，試圖抹黑鬥臭他們層峰自己求見拜託的柯文哲，他質疑這種手法會不會太下流？

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