喬龍頭疑雲吳崢稱「黨與黨團不知情」　黃國昌批：一條龍抹黑操作

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌指出，最辛苦的就是柯文哲跟黃珊珊，做事的時間都不夠了，還要回應這種不入流的政治放話。在這齣政治黑幕後，實則隱藏了民進黨的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭。
黃國昌表示一位是公然說謊的前民進黨主席卓榮泰；一位是目前仍躲起來的總統府高層。兩個多禮拜以前，卓榮泰義正詞嚴地聲稱自己沒有涉入正副院長選舉、尊重黨團自主。結果私下求見尋求合作的事遭本黨揭穿後，先是匆忙為自己辯解，後來發現說法根本自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「1月18日前沒有發生任何事」，心虛至極。
黃國昌指出，卓榮泰是為了執行誰的意志，除了民進黨，沒有人可以回答，難不成民進黨也把卓榮泰視為「中間穿梭的友人」，到昨天才「已經理解」？簡直可笑至極。
黃國昌提到，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲時，清楚表示是代表林佳龍 來，堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的游錫堃都可以背叛，讓人為游錫堃深感不值。
黃國昌強調，整個過程，柯文哲始終與他們保持密切聯繫，相互信任、充分溝通。民眾黨堅持直道而行，一路從未改變。可悲的是，民進黨為了遮掩自己丟失立法院正副院長的難堪，用大打烏賊戰的方式，試圖抹黑鬥臭他們層峰自己求見拜託的柯文哲，他質疑這種手法會不會太下流？