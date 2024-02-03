《海豚灣戀人》童星王欣逸殺人判刑遭通緝 列名10大重刑外逃要犯
2016年7月間，曾出演偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸，因涉及桃園市蘆竹青少年鬥毆事件，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀攻擊，造成其中一名少年重傷死亡，王欣逸遭判刑17年徒刑定讞，而他因未到案遭通緝，本月2日，最高檢察署公布10大重刑外逃要犯名單，王欣逸也列名其中，另外9人則為楊振昌、許教華、鄭文源、陳建佑、林政豪、陳金龍、林和男、蔡明炎、鍾毅錦。
記者林盈君／綜合報導
最高檢察署表示，為了緝捕判決確定案件外逃人犯，藉以確保偵審結果，並落實刑罰執行，避免人犯在境外繼續享受犯罪不法所得，或持續從事詐欺、毒品及槍砲等犯罪，危害我國及他國人民之財產及治安，2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」，會中決議，除了將通緝犯之護照註銷外，還對外公布了首波的「10大重刑外逃要犯」。
曾出演《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，因二審期間棄保潛逃未到案，二審法官也決定將刑期拉長至17年。此案後經上訴，最高法院最終決定維持二審判決，處王欣逸17年有期徒刑定讞，王欣逸出境至上海被通緝中，也被檢方列入「10大重刑外逃要犯」名單。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110