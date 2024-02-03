啦啦隊冼迪琦遇恐怖搭訕！粉絲驚「攝理教」現蹤台灣 專挑烙單女
香港偶像女星冼迪琦，自從去年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，成為新生代啦啦隊女神，一舉一動備受關注。怎料，冼迪琦近日卻在西門町碰上兩位來自韓國的女生傳教，並口口聲聲說，「耶誕節是撒旦的誕生日！」詭異又恐怖的行徑，嚇壞冼迪琦趕緊搭車逃離。貼文曝光後，就有網友指出，那是韓國非常恐怖的「攝理教」，而且專挑烙單女性下手。
記者詹鎰睿／綜合報導
冼迪琦日前在threads（脆）限時動態上描述，她晚上在捷運西門站附近遇到兩位韓國女生以「練習中文」為由，主動跑來搭訕。熱心的冼迪琦一口答應，怎料對方竟拿出一本黃色冊子開始傳教，「父親上帝」、「母親上帝」，這和冼迪琦的認知完全不同產生懷疑。
直到一句「耶誕節是撒旦的誕生日！」從對方口中說出，才讓冼迪琦驚覺不對勁，「怎麼好像有點怪怪的？有想到以前新聞有報導過的事。」隨後假藉趕車快速逃離現場，直呼：「離開當下又很怕她們會不會把我打暈帶走，大家真的要小心，特別是落單的女孩子。」
貼文曝光後，網友紛紛留言表示，都曾碰到類似狀況，不少人也指出這其實是韓國震驚社會的可怕宗教「攝禮教」。過去Netflix也曾拍攝《以神之名：信仰的背叛》紀錄片來揭露韓國攝理教教主鄭明析的醜聞，不僅對未成年少女下手，還命令信徒拍攝女方裸照滿足他的私欲，種種行徑令人髮指，即便鄭明析已入獄服刑，但教徒仍零散遍布亞洲各地，難以逮捕，大家僅能紛紛呼籲小心為上。
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