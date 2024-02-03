NBA／Towns回歸明星賽！首次以大前鋒入選 「我付出了很多努力」
美國職籃NBA 明尼蘇達灰狼本季表現亮眼，目前以34勝14敗的戰績在西區位居榜首，優異的表現也打破許多專家眼鏡。陣中好手Anthony Edwards、Karl-Anthony Towns也雙雙入選全明星賽，而這次明星賽是Karl-Anthony Towns生涯第4次入選，也是在去年未獲選後，再度回歸全明星賽，受訪時Towns也坦言，「這對我而言意義重大，我付出了很多努力」。
記者陳品翔/綜合報導
談到本賽季入選全明星賽，Karl-Anthony Towns說到：「入選全明星賽對我而言意義重大，我從傷病中恢復，擺脫了傷病，也擺脫休賽季聽到各種對我的質疑，能夠擁有這一刻，這挺酷的，我從沒有想過會這樣。我覺得這就是說明了我付出的努力，我一直想著提升自己，現在我可以在場上打任何教練需要的位置，並且仍能夠有高效發揮。」
隊友Rudy Gobert也認為Karl-Anthony Towns本賽季的表現相當出色，認為他走出了舒適圈。「Towns表現得非常好，走出了他的舒適圈。我們要Towns做了很多以前可能不會做的事情，但他願意接受了這個挑戰。我覺得Towns現在明白該如何幫助球隊贏球，有他在是我們的幸運，Towns非常有天賦，而且他願意打開思維，做過去不會做的事情。 」Rudy Gobert說到。
Karl-Anthony Towns則是也幫落選明星賽的隊友Gobert說話，他說到：「Rudy Gobert值得入選全明星賽，我們的這一切能成真(目前戰績西區第一)，就是因為他。我們是西區第一，我們需要擁有好的防守，能夠擁有NBA最佳防守球員的幫助，這絕對增加了球隊的贏球機會，我們能做到這一切的原因之一，就是因為Rudy Gobert。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁