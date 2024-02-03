台糖國產豬肉驗出瘦肉精 立委張啟楷批：政府食安承諾再度跳票
台中市政府近日抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，竟檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），並通知有販售該批肉品的販售業者立即下架。對此，民眾黨立委張啟楷今（3）日批評，「瘦肉精」事件不僅凸顯政府承諾再度跳票，食安亮起紅燈，也使得人心惶惶，質疑難道又要「歹過年」了嗎？
記者呂炯昌／台北報導
張啟楷指出，媒體報導。台中政府衛生局日前在國防部供應國軍食品的福利站抽檢出台糖安心豚冷凍豬梅花肉片，含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，明顯違反食安法規定。中央主管機關如農業部、衛福部早已承諾會透過產銷履歷、溯源機制確實把關食安。時值農曆過年前，家家戶戶趕辦年貨、大量採買的時候，「瘦肉精」事件不僅凸顯政府承諾再度跳票，食安亮起紅燈，也使得人心惶惶，擔心難道又要「歹過年」了嗎？
張啟楷表示，如果人體大量食用瘦肉精，可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。令人質疑的是，如果連國產豬肉大廠「台糖」供應國軍食品的國產豬肉都被汙染、檢測出含瘦肉精，很難想像會有多少含瘦肉精的豬肉製品流入市面，政府應該儘速對「瘦肉精豬肉流入市面」補破網。
張啟楷呼籲，要求儘速針對民眾的食安疑慮，提出說明，進行檢討和改正，第一，農業部、衛福部應該即刻啓動大量盤查機制，了解相關肉品產銷供應鏈，是否有更多含「瘦肉精」肉品產品流入，給人民一個交代。第二，農業部、衛福部應檢討把關豬肉產品含瘦肉精及相關管制藥品的機制，並做成報告，儘早於立法院開議時於相關委員會報告並接受質詢，嚴肅面對問題及改正。