蔡尚樺恢單後被突破心防了！十指緊扣放閃日籍男星 臉紅羞笑照曝
女星蔡尚樺日前證實分手11年的圈外男友「交大仔仔」易鼐恩，雖然後續又傳出與26歲球星林秉聖熱戀交往，感情撲朔迷離，但絲毫不影響工作上的表現。近日，蔡尚樺錄製實境遊戲節目《全員請上車》，意外與日籍男星風田十指緊扣，還害羞地低頭燦笑。
記者詹鎰睿／綜合報導
實境遊戲節目《全員請上車》將在本週日（2/4）播出第5集，進行 「社團課」挑戰，不僅邀請到終於歸隊的風田加入，還請來許久不見的蔡尚樺一起玩遊戲，與原主持班底打散分成兩隊進行對抗，蔡尚樺則表示自己很少參與外景遊戲節目，並自稱是「遊戲黑洞」，讓隊長王少偉哭笑不得。
其中一關遊戲需同隊隊員用食指抵住球棒，並用另一隻手進攻敵隊，球棒率先被揮落的隊伍則失分，藍隊率先推派出鯰魚哥及風田，迎戰黃隊的花花及蔡尚樺。鯰魚哥、風田兩人仗著身高優勢，在比賽開始時就輕鬆將球棒高舉過頭，囂張的舉動讓蔡尚樺忍不住反擊：「有種就拿下來一點啊。」鯰魚哥還幼稚地回應：「沒有種。」
好笑的是，在兩隊互相進攻的過程中，風田意外抓住蔡尚樺的手，並順勢十指緊扣，突如其然的舉動讓蔡尚樺害羞低下頭，於是鯰魚哥趁虛而入揮落敵隊球棒，讓花花大喊「不公平」，一旁隊長王少偉笑說，「我認真覺得我們輸在蔡尚樺的心防被突破了。」因為他清楚看到蔡尚樺露出幸福的微笑。更多精彩內容請鎖定《全員請上車》。
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