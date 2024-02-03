《愛的榮耀》李沛綾離婚哭了！心疼父母：女兒怎麼會在除夕夜出現

蔡尚樺恢單後被突破心防了！十指緊扣放閃日籍男星　臉紅羞笑照曝

▲恢復單身後的蔡尚樺，在節目上竟與日籍男星風田十指緊扣，還害羞到低頭燦笑，讓一旁主持人笑說，「心防被突破了」。（圖／台視提供）
▲恢復單身後的蔡尚樺，在節目上竟與日籍男星風田十指緊扣，還害羞到低頭燦笑，讓一旁主持人笑說，「心防被突破了」。（圖／台視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星蔡尚樺日前證實分手11年的圈外男友「交大仔仔」易鼐恩，雖然後續又傳出與26歲球星林秉聖熱戀交往，感情撲朔迷離，但絲毫不影響工作上的表現。近日，蔡尚樺錄製實境遊戲節目《全員請上車》，意外與日籍男星風田十指緊扣，還害羞地低頭燦笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實境遊戲節目《全員請上車》將在本週日（2/4）播出第5集，進行 「社團課」挑戰，不僅邀請到終於歸隊的風田加入，還請來許久不見的蔡尚樺一起玩遊戲，與原主持班底打散分成兩隊進行對抗，蔡尚樺則表示自己很少參與外景遊戲節目，並自稱是「遊戲黑洞」，讓隊長王少偉哭笑不得。

▲全員請上車0202。（圖／台視提供）
▲蔡尚樺（左）與花花同隊玩遊戲。（圖／台視提供）
其中一關遊戲需同隊隊員用食指抵住球棒，並用另一隻手進攻敵隊，球棒率先被揮落的隊伍則失分，藍隊率先推派出鯰魚哥及風田，迎戰黃隊的花花及蔡尚樺。鯰魚哥、風田兩人仗著身高優勢，在比賽開始時就輕鬆將球棒高舉過頭，囂張的舉動讓蔡尚樺忍不住反擊：「有種就拿下來一點啊。」鯰魚哥還幼稚地回應：「沒有種。」

好笑的是，在兩隊互相進攻的過程中，風田意外抓住蔡尚樺的手，並順勢十指緊扣，突如其然的舉動讓蔡尚樺害羞低下頭，於是鯰魚哥趁虛而入揮落敵隊球棒，讓花花大喊「不公平」，一旁隊長王少偉笑說，「我認真覺得我們輸在蔡尚樺的心防被突破了。」因為他清楚看到蔡尚樺露出幸福的微笑。更多精彩內容請鎖定《全員請上車》。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
▲全員請上車0202。（圖／台視提供）
▲鯰魚哥（左）與風田刻意舉高，用身材優勢嘲笑蔡尚樺。（圖／台視提供）

蔡尚樺傳曖昧球星林秉聖！終於露面回應了　曾國城一聽：好慘啊

蔡尚樺衰沾吸金14億詐騙集團　切割假澳洲券商「從未代言」

蔡尚樺狂送林秉聖愛心！慶祝緋聞男創紀錄　曖昧情搬上檯面

蔡尚樺甩感情風波！火辣上工「美胸」超亮眼　被告白4字回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞