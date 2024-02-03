今年首道春雷來了！鋒面襲台有「劇烈對流天氣」 春節降雨時程曝
今年第一道春雷來了！下週一（5日）受到鋒面通過影響，嘉義以北地區有劇烈對流天氣系統發生的機會，並伴隨著今年第1道春雷的可能，估在中部以北都有降雨的機會，南部地區則是雲量較多，大致是多雲到陰的天氣。春節從小年夜到大年初一會是受到冷空氣增強南下及華南雲系東移影響，各地氣溫降進一步下降，並且各地降雨機會都會提高，民眾外出需要留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣大學大氣科學博士林得恩於粉專「林老師氣象站」預報指出，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式預報結果顯示，2/5清晨到上午，受鋒面通過影響緣故，嘉義以北地區有劇烈對流天氣系統發生的機會，並伴隨著今年第1道春雷的可能。林得恩表示，還好是個移動性的鋒面天氣系統，影響時間不長，累積降雨量也相當有限。
天氣風險分析師方俊元表示，下週一清晨鋒面接近並逐漸開始影響，預估在中部以北都有降雨的機會，南部地區則是雲量較多，大致是多雲到陰的天氣。不過這波鋒面通過的速度很快，預估下午期間降雨就會逐漸緩和，變成典型東北季風型的天氣型態，只有大台北及東部有迎鋒面降雨。
氣溫將會下降，不過這波東北季風沒有夾帶較冷空氣，預估北部白天高溫在18-20度左右，東部19-23度，至於中南部則大約在25-30度。並且這樣受東北季風影響的環境可以一直持續到過年期間。
目前預測從小年夜到大年初一會是受到冷空氣增強南下及華南雲系東移影響，各地氣溫降進一步下降，並且各地降雨機會都會提高，特別是在北部及東半部地區降雨會比較持續，中南部則是偶有短暫雨，山區降雨機會較高。
大約初二、三時環境水氣逐漸減少，天氣轉穩定，但到了收假日又會再贏來下一波天氣變化，建議大家在安排過年連假行程可以多加參考天氣資訊。