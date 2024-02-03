持刀抵美容師頸脖！無業男嗆「把錢交出來」 落跑躲網咖狼狽落網
今年1月間，台北市士林區某護膚連鎖店，一名55歲陳姓男性顧客於店內消費完之後，竟突然持刀抵住25歲邱姓美容師威脅，喝令逼迫其交出身上的財物，邱姓美容師鎮定佯裝翻找包包，讓其他店員趁機報警，陳男見事跡敗露，隨即逃離現場，而警方循線追查後，於2日晚間在北市大同區某網咖，將陳男逮捕到案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男過去在新北市開刺青店，今年1月31日下午，前往士林區某護膚連鎖店消費，卻突然持刀抵住美容師脖子，威逼並索討財物，邱姓美容師當下非常鎮定，佯裝翻找包包等，讓其他店員趁機報警處理。而警方循線追查，順利掌握陳男行蹤，本月2日於北市大同區某網咖逮到人。
陳男落網後坦承缺錢花用，其原本在新北市開刺青店，但因經營不善而停業，之後就居無定所，平時靠朋友接濟。而陳男過去曾來過護膚店消費，見美容師幾乎都是女性居多，認為有機可趁才起歹念，全案依法偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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