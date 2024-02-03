黃子佼「突搬1動作除舊布新」疑為復出鋪路！恩師張小燕洩他近況

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事實上，黃子佼去年6月風波至今，休息了大半年左右，中間還一度傳出烏龍死訊，讓經紀公司氣到緊急發出聲明駁斥謠言。然而，最近一次露面則是透過愛妻孟耿如，在元旦當天的臉書貼文，「一年又過去了…今年過的特別有挑戰，不過好的壞的都會過，未來總是會到來。」只見黃子佼露出微笑，才讓大家感到放心。對此，《NOWnews今日新聞》傳訊關心張小燕以及黃子佼經紀人，截稿前，兩人均已讀未回。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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