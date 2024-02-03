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黃子佼「突搬1動作除舊布新」疑為復出鋪路！恩師張小燕洩他近況

▲黃子佼突然廣發訊息宣布除舊布新，被外界認為是在為復出演藝圈鋪路。對此，恩師張小燕也分享他的近況。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼突然廣發訊息宣布除舊布新，被外界認為是在為復出演藝圈鋪路。對此，恩師張小燕也分享他的近況。（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼自去年捲入MeToo性騷風波後全面停工，休息至今已長達6個月，身心靈近況備受外界關注。不過，黃子佼近日突然宣布除舊布新，通知大家更換新的電話號碼，被外界認為有意復出。對此，恩師張小燕則回應，只是單純換新號碼，謝謝大家關心。

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據《三立新聞網》報導，黃子佼2日突然廣發訊息通知親朋好友，「謝謝您這段時間的聯繫互動，除舊布新的時間，先預祝來年龍心大悅，然後請將我的舊電話刪除，麻煩了感恩感恩！」此舉，似乎是在為復出演藝圈鋪路。不過，張小燕回應，只是換電話號碼而已，還提到了黃子佼近況，包含看書、聽音樂等等，一切都在進步中，並謝謝大家關心。

▲張小燕即便已75歲，氣色看上去仍相當不錯。（圖 / vickytung076 IG）
▲生活低調的張小燕，過去談到黃子佼滿是心疼，不願多作回應。（圖 / vickytung076 IG）
事實上，黃子佼去年6月風波至今，休息了大半年左右，中間還一度傳出烏龍死訊，讓經紀公司氣到緊急發出聲明駁斥謠言。然而，最近一次露面則是透過愛妻孟耿如，在元旦當天的臉書貼文，「一年又過去了…今年過的特別有挑戰，不過好的壞的都會過，未來總是會到來。」只見黃子佼露出微笑，才讓大家感到放心。對此，《NOWnews今日新聞》傳訊關心張小燕以及黃子佼經紀人，截稿前，兩人均已讀未回。

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▲孟耿如（左一）公開全家福照，黃子佼（右一）元旦露臉。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如（左一）元旦曬出全家福照，黃子佼（右一）睽違大半年終於微笑露臉，讓大家感到放心。（圖／孟耿如臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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