陶晶瑩反擊合夥人4點聲明！曬產品圖對比 手中握證據：不要逼我
藝人陶晶瑩、李李仁經營麻辣燙品牌「辣杯杯」，與合夥人「吉品養生」劉吉仁鬧翻，打官司敗訴，須賠償315萬餘元，她在直播裡哽咽痛訴委屈，劉吉仁也反擊發布4點聲明，強調這是他們的獨家研發商品，有網友好奇：「誰說的是真的？」陶晶瑩在臉書直球回應，「很多受害者來找我，還有很多證據，我只是不想往死裡打，不要逼我」，決定繼續上訴要真相。
記者江芷稜／綜合報導
雙方各說各話，陶晶瑩指控他們先賺一手，劉吉仁則強調這3款點心商品，都是他們自家研發，自然會有相關費用，不滿陶晶瑩藉由公眾人物身分，在社群直播上哭著被騙，還要大家與人合夥要小心，他發出4點聲明，稱陶晶瑩、李李仁與藍姓設計師好友有60%股份，利用增資想稀釋他的股權剩8%，李李仁還放話「我就領薪水把你的錢花掉」，讓他感嘆大開眼界，並怒批對方以訴逼和，希望他無償讓出股權，質疑2人「難道不是強搶？」
面對劉吉仁強力反撲，陶晶瑩在臉書轉發網紅「追劇時間Emmy」的影片，Emmy拿其他食品廠為案例，認為劉某的高價製作、研發費太誇張，簡直扒了兩層皮，鼓勵陶晶瑩繼續上訴，提出自己的宣傳證據、附加價值費用，都應該計算在營業成本裡，不該讓對方予取予求，網友心有戚戚焉。
陶晶瑩也曬出代工廠商的產品跟辣杯杯產品幾乎相同，駁斥對方所說的投入心力研發，開發費用竟要100萬！她宣稱辣杯杯有自己的員工、根本不需要透過吉品去開發，「他們夫妻不能吃辣，試吃調味也是我們在吃，那麼是誰在開發？打電話訂貨我們也有員工、為什麼不把電話號碼給我們的員工就好？董事長劉吉仁自己也是吉品業務，採購的兩造都是他自己簽名，請問合理嗎？」
目前資訊紛沓，有網友留言問陶晶瑩：「誰說的是真的」，她回應：「很多受害者來找我，還有很多證據，我只是不想往死裡打……不要逼我……」，有人接續說：「陶子姐，我覺得你應該要往死裡打才對，因為他們也是翻臉不認人啊！！」陶晶瑩回應：「好。」有網友勸她重頭來過，不要不甘心，她也表示「我們已經要結束，現在也沒有不甘心，但是也暫時不想再做了」，上訴是為了要一個真相。
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