樂天女孩菲菲捲私接風波！挨轟「違法還討拍」 女神硬起來反擊了
樂天女孩啦啦隊日前爆出私接商演風波，前樂天桃猿領隊浦韋青、前樂天女孩經紀人陳元凱Stanley恐涉及不法獲利高達2600萬元，成為台灣最大起啦啦隊弊案，包含4名啦啦隊人氣成員陳伊、林穎樂、孟潔、菲菲（李恩菲）均列為被告。怎料，判決尚未出爐，菲菲卻遭到球迷攻擊，「違法還要討拍！」讓她決定硬起來反擊：「時間會證明！」
記者詹鎰睿／綜合報導
案件爆發後，導致4位女孩的工作、經濟均受到相當大的影響，還連帶牽連到其他女孩，4人也不約而同紛紛在IG上發聲，盼望司法還給她們清白。其中，菲菲依舊在社群平台分享日常，昨（2）日還開起直播與大家報平安，有說有笑地跟粉絲們互動，看來心情似乎不受影響。
怎料，今日一早菲菲卻遭到激進的球迷私訊攻擊，「根本沒人擔心你，有夠可憐，違法還要討拍，破壞棒球本質！」短短幾句話讓菲菲相當難過，忍不住貼在IG限動上反擊，「時間會證明！在那之前我可以忍氣吞聲，但不代表我有做虧心事」，並呼籲：「等待司法程序，而不是捕風捉影，願這世界善良！」
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