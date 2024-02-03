批白全黨打一人！吳崢：一個主動各自表述「柯文哲主動撥電」

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對此，吳崢上午受訪時說，從昨天到今天，可以看到民眾黨是全黨打一人，從發言人、主任、立委、黨團幹部到黨主席，「全部打我這個小小發言人」；他說，從各方比對有些事實很清楚，包含柯文哲確實在1月31日致電給陳永興、電話中確實討論「珊昌配」及「珊昌配」提議不被民眾黨團、民進黨團接受。
針對綠營中間人遊說問題，吳崢提到，民進黨態度明確，並無授權任何人代表民進黨向民眾黨提議「珊昌配」，而過程中，大家能看到，民進黨有對在野黨釋出善意，但不會因此失去、放棄原則；他強調，柯文哲這麼紅，一定會有很多人向柯文哲提出各種提議，但民進黨均無授權接觸談「珊昌配」。
對於柯文哲稱，電話是中間人給他、要求他回電，吳崢回應，柯文哲有堅持的說法，甚至還揚言對他提告，「我是尊重，也樂意陪他去法院報告」。他說，此事重點非常明確，社會關注焦點是，民眾黨跑票及在第二輪跑票的問題，是否如同媒體評論的「保送韓江配」，換取後續召委、法案上合作與配合，「民眾黨不要用全黨打一人，轉移社會關注，應該回應社會質疑」。
針對柯文哲稱，陳永興省略很多，造成外界認為是柯文哲主動？吳崢說，陳永興公開信已交代清楚，「民進黨說法與陳永興還原內容非常一致」，而這可能是未來民進黨和民眾黨互動時，常常會遇到的問題，中文是博大精深的語言，大家可能對文字理解、定義不太一樣。
吳崢進一步解釋，他所說柯文哲主動致電給陳永興，是指主動撥出電話，而柯文哲認為是，雖然電話是他撥的，但是因為有人找他談，所以不叫主動，「一個主動，兩個表述，很難論對錯，但民眾黨對文字理解常常會有出入，對文字理解有時候不太一樣沒關係，未來大家理性溝通」。
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