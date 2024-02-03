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批白全黨打一人！吳崢：一個主動各自表述「柯文哲主動撥電」

▲民進黨發言人吳崢崢感嘆，從昨天到今天，民眾黨全黨打一人，「全部打我這個小小發言人」。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.31）
▲民進黨發言人吳崢崢感嘆，從昨天到今天，民眾黨全黨打一人，「全部打我這個小小發言人」。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.31）

記者陳佩君／台北報導

立法院正副院長選舉落幕，卻引爆綠白「電話門」爭議，對於是誰先主動遊說，民進黨發言人吳崢今（3）日受訪時表示，這是雙方對文字理解、定義不太一樣，「一個主動、各自表述」，在他看來，柯文哲主動撥出電話給醫界大老陳永興，這就是主動。

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綠白陣營近期為誰先主動致電遊說立委龍頭一事而爭論不休，民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡則稱，吳崢原本信誓旦旦說是柯文哲先打電話過去，後來發聲明說已經理解中間有中間人，所以是自打臉。

對此，吳崢上午受訪時說，從昨天到今天，可以看到民眾黨是全黨打一人，從發言人、主任、立委、黨團幹部到黨主席，「全部打我這個小小發言人」；他說，從各方比對有些事實很清楚，包含柯文哲確實在1月31日致電給陳永興、電話中確實討論「珊昌配」及「珊昌配」提議不被民眾黨團、民進黨團接受。

針對綠營中間人遊說問題，吳崢提到，民進黨態度明確，並無授權任何人代表民進黨向民眾黨提議「珊昌配」，而過程中，大家能看到，民進黨有對在野黨釋出善意，但不會因此失去、放棄原則；他強調，柯文哲這麼紅，一定會有很多人向柯文哲提出各種提議，但民進黨均無授權接觸談「珊昌配」。

對於柯文哲稱，電話是中間人給他、要求他回電，吳崢回應，柯文哲有堅持的說法，甚至還揚言對他提告，「我是尊重，也樂意陪他去法院報告」。他說，此事重點非常明確，社會關注焦點是，民眾黨跑票及在第二輪跑票的問題，是否如同媒體評論的「保送韓江配」，換取後續召委、法案上合作與配合，「民眾黨不要用全黨打一人，轉移社會關注，應該回應社會質疑」。

針對柯文哲稱，陳永興省略很多，造成外界認為是柯文哲主動？吳崢說，陳永興公開信已交代清楚，「民進黨說法與陳永興還原內容非常一致」，而這可能是未來民進黨和民眾黨互動時，常常會遇到的問題，中文是博大精深的語言，大家可能對文字理解、定義不太一樣。

吳崢進一步解釋，他所說柯文哲主動致電給陳永興，是指主動撥出電話，而柯文哲認為是，雖然電話是他撥的，但是因為有人找他談，所以不叫主動，「一個主動，兩個表述，很難論對錯，但民眾黨對文字理解常常會有出入，對文字理解有時候不太一樣沒關係，未來大家理性溝通」。

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