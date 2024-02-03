MLB／二刀流難堅持10年！大谷自知極限　面臨老化、手肘潛藏危機

MLB／旅美鄧愷威大利多！巨人送走先發　獲官網點名有望登大聯盟

▲在舊金山巨人隊3A打拼的旅美投手鄧愷威，今年新賽季有望升上大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）
▲在舊金山巨人隊3A打拼的旅美投手鄧愷威，今年新賽季有望升上大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB舊金山巨人今(3)日與奧克蘭運動家隊達成交易共識，巨人隊送出34歲先發投手Ross Stripling加上部分現金，向運動家換來外野手Jonah Cox，也讓巨人在先發位置出現空缺，將由眾多小聯盟好手競爭，台灣旅美好手鄧愷威如今也被評估，將有機會在新賽季登上大聯盟舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
休賽季舊金山巨人在簽下前藍鳥火球男Jordan Hicks後，對於先發輪值就未再進行補強，而巨人隊透過交易換來的賽揚強投Robbie Ray，因為動TJ手術的緣故，預計今年明星賽過後才有機會回歸，表現穩健的老將Alex Cobb，季前也因為進行左髖關節手術，預計開季也將會缺陣一段時間，如今Ross Stripling也透過交易離隊轉戰運動家，巨人隊先發輪值在新賽季，勢必要由表現優異的小聯盟好手頂替。

巨人隊在新賽季將讓Kyle Harrison、Keaton Winn和Tristan Beck等年輕投手，提供他們大聯盟先發出賽的機會，同時巨人隊的農場系統將更活絡，希望讓更多小聯盟好手，都能夠在大聯盟賽場初試啼聲。根據《MLB Pipeline》的消息，今年巨人隊可能登上大聯盟的年輕好手，包括被評為農場潛力排行第3的左投手Carson Whisenhunt，以及右投Mason Black（第9名）、Trevor McDonald（第22名）和我國好手鄧愷威。

「這筆交易很大程度上，是因為我們對農場年輕投手的高度熱情和興奮，我們已經在高層會議上，提到了很多次這些年輕投手。他們許多人自一月初以來，就一直在球員發展中心訓練，所以我們非常了解他們的狀況，以及他們在賽季開始時的趨勢。」巨人隊棒球營運總裁Farhan Zaidi說到。

「我們希望為其中一些人，創造更多途徑獲得大聯盟出賽機會，尤其是在賽季初期，所以這就是這筆交易成行背後的巨大推動力。我們預計Ross Stripling會在今年迎來反彈並表現出色，儘管我們知道Ross Stripling去年的表現，並沒有按照他原先的預期或計劃去走，但是這是多種情況的結合，我們認為他會在運動家表現得更好，但是我們也希望年輕球員有更多出賽機會。」Farhan Zaidi說到。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／瘋搶大谷翔平搖頭公仔！票價最便宜要5000元　兩天決定命運

MLB／二刀流難堅持10年！大谷自知極限　面臨老化、手肘潛藏危機

MLB／大谷翔平加入宇宙道奇！鈴木誠也稱他作弊　請益打擊還碰壁

MLB／大谷翔平賺夠了就跑！恐使加州流失稅收　美媒擔憂政府失信

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞