MLB／旅美鄧愷威大利多！巨人送走先發　獲官網點名有望登大聯盟

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巨人隊在新賽季將讓Kyle Harrison、Keaton Winn和Tristan Beck等年輕投手，提供他們大聯盟先發出賽的機會，同時巨人隊的農場系統將更活絡，希望讓更多小聯盟好手，都能夠在大聯盟賽場初試啼聲。根據《MLB Pipeline》的消息，今年巨人隊可能登上大聯盟的年輕好手，包括被評為農場潛力排行第3的左投手Carson Whisenhunt，以及右投Mason Black（第9名）、Trevor McDonald（第22名）和我國好手鄧愷威。
「這筆交易很大程度上，是因為我們對農場年輕投手的高度熱情和興奮，我們已經在高層會議上，提到了很多次這些年輕投手。他們許多人自一月初以來，就一直在球員發展中心訓練，所以我們非常了解他們的狀況，以及他們在賽季開始時的趨勢。」巨人隊棒球營運總裁Farhan Zaidi說到。
「我們希望為其中一些人，創造更多途徑獲得大聯盟出賽機會，尤其是在賽季初期，所以這就是這筆交易成行背後的巨大推動力。我們預計Ross Stripling會在今年迎來反彈並表現出色，儘管我們知道Ross Stripling去年的表現，並沒有按照他原先的預期或計劃去走，但是這是多種情況的結合，我們認為他會在運動家表現得更好，但是我們也希望年輕球員有更多出賽機會。」Farhan Zaidi說到。
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