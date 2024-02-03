亞洲盃／南韓復仇成功、一吐怨氣！一哥孫興慜不再落淚、笑著晉級

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韓國上場8強賽的比賽上，遭遇在亞洲實力也不俗的沙烏地阿拉伯，最終雙方一路鏖戰至點球大戰，南韓驚險以4：2晉級。這次韓國隊在4強面對勁敵澳洲，結果南韓在瀕臨淘汰的情況下，傷停補時先是追平，延長賽再靠著一哥孫興慜操刀的絕妙自由球，成功完成逆轉好戲，驚險晉級4強。
上半場比賽開始後，南韓雖然較佔控球優勢，但很難成功破解澳洲後防線，而澳洲隊則是踢得相對具針對性，反而創造出許多機會，南韓上半場就只有一次射門機會，順利踢進但是最終被判越位，而澳洲則抓住了機會，Craig Goodwin凌空抽射破門，為澳洲取得1球領先。
下半場韓國因1球落後踢得更激進，但後防線也持續暴露問題，澳洲多次在禁區獲得許多射門機會，但總是沒把握住，Mitchell Duke錯失了2次絕佳的機會，一次空檔機會凌空射門踢高，一次空門機會頂偏。屢屢錯失良機的澳洲隊，在傷停補時階段也遭到懲罰，孫興慜成功在禁區要到犯規獲得12碼，黃喜燦主罰命中，成功將比分扳平，比賽進入延長賽。
在延長賽中，孫興慜在一次自由球機會，直接將球踢向大門，順利踢進完成絕殺，最後的比數定格為2：1。南韓能夠成功逆轉殺入4強，與一哥孫興慜的表現具有絕對關係，現效力於英超熱刺的孫興慜，在這場比賽上完全展現了他頂級球星的身手，個人能力絕對是現今亞洲足壇最頂尖的球員。