李多慧買房首選曝光！球迷樂開懷：野心好大 續留台灣希望濃厚
樂天啦啦隊女神李多慧去年從韓國來台，晉升職棒最強外援，勁歌熱舞成了場上焦點，廣告代言也接到手軟，人氣更勝在韓國時期，如今合約到期，樂天爆發啦啦隊私接活動爭議，外界都很關注她的下一步，她日前受訪時表示想在台灣長期發展，也在網紅節目上透露，想在台灣熱鬧的地方買房，「台北、台中、高雄全部都買」，野心相當大，球迷也很開心她有意繼續留在台灣。
記者江芷稜／綜合報導
「跟著睿哥Chill買房」YouTube頻道直擊李多慧拍廣告現場，問她會不會想在台灣買房，李多慧開心表示「我想買房子」，尤其是在人多熱鬧的地方，主持人睿哥提議台北、台中、高雄，她想了一下，笑說「全部都買」，此話一出，讓網友都激動起來，開心女神會繼續留在台灣，也驚訝表示：「想不到多慧野心這麼大，想在北中南都買房」。
事實上，李多慧加盟樂天啦啦隊後，因為人氣高漲，荷包立刻賺滿滿，短短1年內接了12項代言，還有尾牙表演，強烈表態「我還想在台灣長期發展」。她也談到韓國新年跟台灣不一樣，假期很短只有2天，無法休息太久，若是在台灣遊玩，會很想去花蓮，因為來台這段期間都還沒去過東部，很想到不同的地方多走走。
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