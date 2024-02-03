MLB／二刀流難堅持10年！大谷自知極限　面臨老化、手肘潛藏危機

NBA／前後期怪物狀元大對決！Williamson轟33分給斑馬震撼教育

▲Victor Wembanyama（左） 、Zion Williamson兩名聯盟備受矚目的新生代好手對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama（左） 、Zion Williamson兩名聯盟備受矚目的新生代好手對決。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

美國職籃NBA今（3）日聖安東尼奧馬刺在主場迎戰紐奧良鵜鶘，也是Victor Wembanyama 、Zion Williamson兩名聯盟備受矚目的新生代好手對決，鵜鶘在靠著Zion Williamson攻下全場最高33分，率領鵜鶘克服半場最多達雙位數落後，終場以114:113驚險1分之差擊敗馬刺，收下2連勝，落敗的馬刺則是苦吞3連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽開賽馬刺狀元Victor Wembanyama就受到不小挑戰，Jonas Valanciunas、C.J.McCollum連續在禁區單打得手，但馬刺隊靠著Devin Vassell單節得到10分、以及Jeremy Sochan幾次精彩的進攻拿下分數，第一節比賽打完馬刺暫時以33:24領先。

隨後比賽雙方持續互咬，三節打完雙方戰成88:88平手。來到決勝第四雙方互有領先，比賽剩約34秒，Tre Jones切入禁區要到犯規，穩穩把握2罰，馬刺取得3分領先，但隨後馬刺防守出現大漏洞，Zion Williamson在籃下輕鬆獲得灌籃機會把分數放進，終場前3.8秒更是一人帶球面對3人防守，殺入禁區得到分數，鵜鶘反倒取得1分領先，隨後Devin Vassell外線試圖絕殺未果，終場鵜鶘就以1分差氣走馬刺。

談到自己的絕殺，Zion Williamson說到：「如果不是Brandon Ingram的那個關鍵阻攻，我不知道我們是否能夠贏下這場比賽，教練和隊友們相信我的轉換進攻能力，我告訴自己必須要把這球打進。」

他也談到對決Victor Wembanyama的心得，Zion說到：「Wembanyama非常特別，他可以輕鬆拿到2、3次最佳防守球員，我不想設限他太多，他在未來肯定可以獲得最佳防守球員和MVP。我從來沒見過像他這樣的球員，有見過類似的，但沒有能夠像他這樣的。Victor Wembanyama是個非常優秀的球員。而且有Gregg Popovich教導他，他會成為非常優秀的球員。」本場比賽Zion Williamson攻下全場最高33分外帶8籃板4助攻，馬刺狀元Victor Wembanyama也有雙十表現，得到16分14籃板7助攻。

NBA／快艇136:125力克活塞！威少25000分正式達陣　Leonard砍33分

NBA／勇士121:101痛宰灰熊！Curry僅20分　Kuminga挺身而出轟29分

NBA／湖人急尋詹皇幫手！　已鎖定Murray、Dinwiddie等多名球員

NBA／湖人沒詹皇、AD仍大勝！卻遭名宿調侃：剩餘賽季的先發陣容

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞