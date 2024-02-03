大掃除垃圾怎麼丟！「3類」丟錯恐遭罰　回收不能用黑塑膠袋

我是廣告 請繼續往下閱讀
丟回收物時有三大類需要另外交給清潔隊員：
📍第一種要乾淨：包含乾淨的塑膠袋、保麗龍
📍第二種容易碎：容易割傷回收人員的回收物，像玻璃罐、燈管
📍第三種超易燃：乾電池、行動電源、鉛蓄電池、瓦斯罐、打火機、點煙器等，不能跟其他資源回收物混合交付回收，也不能丟進垃圾車，之前就有民眾把瓦斯罐丟進垃圾車導致爆炸，炸傷清潔隊員，若違規將會依廢棄物清理法處新臺幣1200元以上至6000元以下的罰鍰。
🟡Q鞋子、舊衣、雨傘可以回收嗎？
舊衣可回收，無需購買專用垃圾袋即可交付清潔隊清運，或投入舊衣回收箱；雨傘之金屬部分可回收，傘布則不可回收，可自行先分類或交給清潔隊處理；鞋子則非屬回收物。
🟡Ｑ 資收物交付回收時，為何不能使用黑色塑膠袋？
為落實回收分類，避免無法辨別內容物之袋子摻雜垃圾或非回收項目，造成清潔隊員收運困難，如以塑膠袋盛裝資源回收物，應該要使用可由外觀辨明內容物之透明或半透明材質，才能回收。
🟡Q廢紙如何回收？
家中舊報紙、紙盒等廢紙，可賣給回收商，或用繩子紮好，在資源回收日時交給清潔隊員。但如果是社區、辦公室做回收，可以進一步用四個紙箱，把廢紙分為白紙類、混合紙類、報紙類及牛皮紙類等四類分類回收，分類後的廢紙利用價值也比較高。但請記得，若是紙上有油漬、塑膠覆膜，或是複寫紙、蠟紙、摻有其他成分如金屬的合成紙、用過的衛生紙、紙尿片，都是不能再生的，不要混入可回收的廢紙中。