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大掃除垃圾怎麼丟！「3類」丟錯恐遭罰　回收不能用黑塑膠袋

▲丟回收物時有「三類」的產品需要單獨交給清潔隊員，如果亂丟可能會被罰錢。（圖／高市府環保局提供）
▲丟回收物時有「三類」的產品需要單獨交給清潔隊員，如果亂丟可能會被罰錢。（圖／高市府環保局提供）

記者周淑萍/綜合報導

好天氣再加上春節快到了，不少人會開始大掃除，斷捨離的情況下，家中應該出現了讓多垃圾，哪些是一般垃圾？哪些需要回收？其中有三類的產品是需要單獨交給清潔隊員，如果亂丟可能會被罰錢，另外，丟棄回收物時不能使用「黑色」或是其他不透明的袋子裝，因無法辨別內容物，會造成收運困難。以下整理五點關於「丟垃圾」常見的QA。

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🟡Ｑ需單獨交給清潔隊員的回收物？

丟回收物時有三大類需要另外交給清潔隊員：

📍第一種要乾淨：包含乾淨的塑膠袋、保麗龍

📍第二種容易碎：容易割傷回收人員的回收物，像玻璃罐、燈管

📍第三種超易燃：乾電池、行動電源、鉛蓄電池、瓦斯罐、打火機、點煙器等，不能跟其他資源回收物混合交付回收，也不能丟進垃圾車，之前就有民眾把瓦斯罐丟進垃圾車導致爆炸，炸傷清潔隊員，若違規將會依廢棄物清理法處新臺幣1200元以上至6000元以下的罰鍰。

▲回收車清理過程發現瓦斯罐。（圖／高雄市環保局提供）
▲之前就有民眾把瓦斯罐丟進垃圾車導致爆炸，炸傷清潔隊員，若違規將會依廢棄物清理法處新臺幣1200元以上至6000元以下的罰鍰。（圖／高雄市環保局提供）
🟡Q鞋子、舊衣、雨傘可以回收嗎？

舊衣可回收，無需購買專用垃圾袋即可交付清潔隊清運，或投入舊衣回收箱；雨傘之金屬部分可回收，傘布則不可回收，可自行先分類或交給清潔隊處理；鞋子則非屬回收物。

🟡Ｑ 資收物交付回收時，為何不能使用黑色塑膠袋？

為落實回收分類，避免無法辨別內容物之袋子摻雜垃圾或非回收項目，造成清潔隊員收運困難，如以塑膠袋盛裝資源回收物，應該要使用可由外觀辨明內容物之透明或半透明材質，才能回收。

▲新北i環保臉書發文提醒，不可用黑色或是其他不透明的袋子裝回收物。（圖／翻攝新北i環保臉書）
▲新北i環保臉書發文提醒，不可用黑色或是其他不透明的袋子裝回收物。（圖／翻攝新北i環保臉書）
🟡Q廢紙如何回收？

家中舊報紙、紙盒等廢紙，可賣給回收商，或用繩子紮好，在資源回收日時交給清潔隊員。但如果是社區、辦公室做回收，可以進一步用四個紙箱，把廢紙分為白紙類、混合紙類、報紙類及牛皮紙類等四類分類回收，分類後的廢紙利用價值也比較高。但請記得，若是紙上有油漬、塑膠覆膜，或是複寫紙、蠟紙、摻有其他成分如金屬的合成紙、用過的衛生紙、紙尿片，都是不能再生的，不要混入可回收的廢紙中。

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