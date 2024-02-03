MLB／二刀流難堅持10年！大谷自知極限　面臨老化、手肘潛藏危機

羽球／戴資穎談巴黎奧運爭金　先享受比賽、自認狀態還有進步空間

▲戴資穎今（3）日在「Red Bull鬥拍」活動上透露自己對巴黎奧運的想法，她表示自己目前還是專注在享受每一場比賽上。（圖／記者黃建霖攝）
▲戴資穎今（3）日在「Red Bull鬥拍」活動上透露自己對巴黎奧運的想法，她表示自己目前還是專注在享受每一場比賽上。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/高雄報導

戴資穎今（3）日在「Red Bull鬥拍」活動上與LULU、王齊麟組隊，迎戰全台最強民間高手，而在活動前受訪時，戴資穎也提到自己對於巴黎奧運的備戰情況，以及今年目前狀態的看法。戴資穎說自己期待在這一次「鬥拍」能將漂亮的冠軍獎盃「頒給自己」，並與民間高手切磋。

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▲戴資穎今（3）日在「Red Bull鬥拍」活動上與LULU、王齊麟組隊，迎戰全台最強民間高手。（圖／記者黃建霖攝）
▲戴資穎今（3）日在「Red Bull鬥拍」活動上與LULU、王齊麟組隊，迎戰全台最強民間高手。（圖／記者黃建霖攝）
羽球天后戴資穎談RedBull鬥拍　玩法多元彈性、跳脫限制

羽球三對三對决是流傳在羽球界中的「隱藏玩法」，6名球员在競技中展現羽球好手的敏捷與團體合作，也是Red Bull 運動員戴資穎的日常練習方式。Red Bull這次將此打造成新型態賽事「Red Bull鬥拍」跳脫正規比賽的單、雙打限制，讓羽球更好玩。

「鬥拍」對戴資穎而言，跳脫單打訓練，訓練跑動和反應速度，在超快速的來回擊球中，與隊友增進情誼。戴資穎表示，「刺激的『鬥拍』玩法提升羽球運動的樂趣程度，讓你平常打球，不只是去玩常見的比賽玩法而已，而是有更多元的玩法與樂趣，勇於跳脫傳統賽事條條框框！」同時比賽隊伍要能互相補位、攻空檔，護臉有默契，才能在刺激的對戰取得勝利。

戴資穎受訪時笑說，去年「鬥拍」在戶外打，今年移到室內，自己希望能「將冠軍頒給自己」，也提醒LULU：「3對3羽球的速度很快，和雙打差不多」，要她握緊手中的拍子！

▲談到巴黎奧運準備，戴資穎先將專注力放在享受每一場比賽。（圖／記者黃建霖攝影）
▲談到巴黎奧運準備，戴資穎先將專注力放在享受每一場比賽。（圖／記者黃建霖攝影）
談到巴黎奧運準備　戴資穎先將專注力放在享受每一場比賽

戴資穎將在今年的巴黎奧運結束後退役，因此外界也特別矚目她「最後一舞」的旅程。戴資穎表示，因為目前距離奧運還有一短時間，因此現階段還是會先把握每一場賽事的機會，去和每一位對手切磋．來為奧運做準備。

戴資穎今年初的狀態似乎相當不錯，接連拿下超級1000系列的馬來西亞羽球公開賽亞軍和超級750系列的印度羽球公開賽冠軍，她自認目前的狀況還可以，但仍有可以進步的空間。

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