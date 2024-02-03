王思佳挺過愛馬仕風波！新書嗆辣曝光 笑談打小人：要包下整座廟
女星王思佳今（3）日出席新書《王美說了算！誰管別人想什麼》新書分享會，暢談出道以來歷經的酸甜苦辣，盡情把想說的話全寫在書本中。王思佳受訪時感嘆，身為公眾人物、身為藝人的她，很常莫名其妙登上版面，有種突然被砸到的感覺，如果真的要打小人，她笑說，「可能整間廟要包下來吧！」
記者詹鎰睿／台北報導
王思佳今日出席新書分享會，她希望藉由自身經歷，包括被誤解、被攻擊、被討厭等等，全部寫在書中，告訴大家去坦然面對所有人生的挑戰，可以失敗，但不許倒在地上，就像書中金句一樣，「被誤解的日常，教會了我看懂人生百態。」拯救許多想不開或是人生失去希望、失去未來的讀者，共同度過難關。
提到書本內容，王思佳什麼都能聊，就連去年爆發的愛馬仕包風波，是如何走出低潮，王思佳都能暢談，盡情把心中想說的話寫出來。談到演藝圈是非，王思佳總是無辜受到波及，如今早已身經百戰，「以前覺得很煩，認為不關我事，現在就算了，懂我的人就覺得很好笑，不懂的人就繼續討厭我。」強調自己問心無愧就好。
王思佳笑說，曾有粉絲寄來打小人的法寶，還有合作過的廠商，特別替她求平安符，讓她很感動，「把我事情看得很重要。」談到打小人，王思佳不禁笑說，「我覺得可能要打很久耶 ，依我狀況，整間廟都要包起來，或是棍子可能要大一點之類的。」
談到今年新希望，王思佳預告會有重大企劃，而且未來還想要再出第二本書，目前不排斥生第二胎，一切順其自然就好，不想把話說太滿，就怕被寫成「今年第二胎做人失敗」，讓大家笑翻。
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