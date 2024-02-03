台糖安心豚瘦肉精哪來的？中市衛生局驗3次 曝「肉品均值分布」
台中市政府昨公佈有雙重認證的國產台糖安心豚梅花冷凍肉片，含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，台糖和屠宰加工的信功實業，今天各自主張污染源頭可能來自對方。台中市衛生局長曾梓展透露做了3次檢驗，數值通通是0.002ppm，「應是肉裡面有平均的瘦肉精的存在」，較不像屠宰過程遭污染。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府上月15日前往國防部台中福利站抽驗肉品，檢驗結果顯示有CAS、 TAP雙重認證的國產台糖安心豚梅花冷凍肉片，含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，引起各界震驚。
衛生局長曾梓展今（3）日再度率隊到賣場抽驗，他表示抽檢發現含有瘦肉精後，為了慎重起見連續化驗2次，3次的數據一樣是0.002ppm。衛生局已通知業者全面下架，目前市面上不會有這批豬肉。
對於台糖和信功實業各自主張污染源頭可能來自對方，曾梓展表示必須交給相關主管機關釐清。他透露若是屠宰過程出問題，可能是肉品的屠宰面有污染，但衛生局3次化驗結果是很平均的數字，「應該是肉裡面有平均的瘦肉精的存在，才會反覆被驗到」。在不確定問題出自哪裡之前，應請源頭廠商即台糖公司進行溯源管理，了解是否為源頭污染或飼料產生問題。
台中市新科立委黃健豪指出，過去政府一再強調國產豬肉不會含瘦肉精，因此相關法律如《食安法》、校園營養午餐的規範，不會對國產肉品做特別要求，台糖是國營事業、國家門面，卻發生瘦肉精疑雲，到底是飼料出問題還是養殖、刀具有問題？應該趕快找出真相，讓國人能安心過個好年。