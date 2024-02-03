喬龍頭疑雲吳崢稱「黨不知情」 柯文哲：民進黨擺明要做掉游錫堃
立院龍頭選舉落幕，民進黨發言人吳崢稱民眾黨主席柯文哲近日透過關係，主動透過醫界大老致電綠營高層遊說促成「珊昌配」。在綠營醫界大老陳永興昨日下午發表公開信後，吳崢回應指出，民進黨黨中央和黨團事先並不知有中間人聯繫。對此，民眾黨主席柯文哲今（3）日回應表示，民進黨老是興風作浪，要檢討黨的文化，並指出看不出民進黨幫游錫堃，擺明把他做掉。
記者呂炯昌／桃園報導
柯文哲今日下午前往楊梅參加小草見面會接受媒體訪問，被問到「電話門」事件，總統府秘書長林佳龍說沒有介入，只是被動被告知，也沒有授意兩位中間人去跟柯文哲談，柯文哲說，事情發生過了，就不用再去談一大堆，這件事民眾黨也沒有任何發言，是民進黨自己去放話，不要佔了便宜還要講一大堆，輸了就安安靜靜回去改進「為什麼老是要這樣興風作浪，讓社會不安？」坦白講，柯文哲恐怕要民進黨去檢討黨的文化。
柯文哲說，1月13日選舉結果就出來，2月1日要投院長，長達20天時間看不出民進黨要幫游錫堃輔選，擺明就是要把他做掉，提名他每人又袖手旁觀，柯建銘每天罵我，還叫我投給他，整天在搞反輔選。
吳崢提到柯文哲主張「珊昌配」，民眾黨可能對主動打電話的定義不一樣，柯文哲表示，吳崢雖然是民進黨的發言人，但民進黨也不是把整件事情來龍去脈告訴吳崢，只跟他講柯文哲有打電話給陳永興，對吳崢來講他只有接收到這個訊息。
柯文哲提到，後來有理解，吳崢前面不知道、後免不知道，也不是吳崢故意要造假，他作為發言人也不知道所有資訊，就知道那一段資訊，「可以理解他的發言」，問題吳崢發言也對民眾黨造成傷害，「抱歉，還是考慮要告你。」