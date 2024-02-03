諷別老是搞加蔥行徑　綠委嗆黃國昌：初一來開會不敢就是打假球

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對此，林俊憲在臉書諷刺說，黃國昌想要2月6號開議，2天後就過年，「難道開議2天就可以放假嗎？太離譜了！我反對，立委怎麼可以休年假？所以我提議，初一大家拜個年就繼續來開會，國昌老師不敢跟進就是打假球！」
「要加蔥是不是？我們就來直接加到滿！」林俊憲解釋，2月6號開議這提議有多荒謬，首先立法院要開議，第一場一定是全院院會，院會每週二五召開，如果是2月6號開議，把所有新屆期法定程序擠在週二一天處理完，隔天週三，「委員會時間，再選一下召委，然後呢？然後隔天就放年假了，所以硬要在過年前開議的目的是什麼？根本不可能處理任何議案啊！」
林俊憲提到，新任立委才上任兩天，到下週二是第六天，辦公室都還沒有安頓好，甚至很多辦公室人力都還沒有找齊，應該讓他們先去處理這些事務性的東西，尤其又卡一個過年，社會運作都暫停，更不可能在這段期間處理好，「所以我再問一次，在新立委還無法正常工作的情況下，過年前開議的目的是什麼？」
林俊憲說，新屆期委員和助理們要花時間研究提出新法案，然後規定要15人連署，在整個立院跑來跑去找齊15人，再給他們了解簽名，以他的經驗，至少要一週，能在3月初生出第一批法案的委員已經很厲害了，「不過國昌老師以前也沒有找到15個人願意連署的經驗，這我就不怪他」。
林俊憲感嘆，國昌老師能回來很興奮他知道，但麻煩黃社會化一點，「不要老是搞什麼早你一週的加蔥行徑，給新科立委一點準備時間，急就章的問政立法品質，相信國人也不樂見」。
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