汪小菲屢提大S挨罵！搬走4幅畫打官司 耍賴不付1.9億扶養費
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚快3年，仍為扶養費爭執不下，他屢次在直播提到前妻，一下說要復婚，一下說她當藝人很辛苦，反覆態度讓人摸不著頭緒，讓網友嘲笑「又要賣酸辣粉了」，汪小菲近日又大手筆捐贈漸凍人基金會100萬元人民幣，網友好奇他明明有錢，卻堅持不給前妻，還搬走豪宅裡的4幅畫作，氣到大S打官司要錢，質疑汪小菲「怎麽這麽冷漠無情？」
記者江芷稜／綜合報導
按照判決書內容，汪小菲簽署離婚協議時，允諾自2021年12月起志2038年3月止，要每3個月匯款300萬元給大S當作扶養費，支付家人生活開銷，總共16年期間須支付1.96億元台幣，未料大S閃婚具俊曄，讓他惱羞成怒，不願支付前妻再婚後豪宅的水電費，付了650萬台幣後就沒有再匯錢，卻對外宣稱付了4511萬元，讓大S一怒告上法院，請求強制執行。
官司打了2、3年，汪小菲多次來台探視家人，卻堅持不給大S扶養費，反而從信義豪宅搬走大S聲請扣押的4幅畫作，讓前妻相當氣憤，最後判決不起訴，汪小菲和大S仍有多起官司進行中，原本案件將於2月1日召開準備庭，不過因兩造有意和解，因此將另定庭期。
清官難斷家務事，眼尖的網友發現有娛樂營銷號評論說「大S拿了汪小菲這麼多錢，還動不動起訴人家，完全不將這位『金主』放在眼裡啊」，汪小菲竟然現身按讚，似乎滿腹怨氣，但汪小菲除了離婚協議的1.96億元台幣，還有婚姻期間向老婆親筆寫下2600萬人民幣（約1.15億元台幣）借據，扣除已支付650萬元和強制執行的2千多萬元，與應付的3億元款項差距頗大，官司恐怕還要纏訟許久。
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