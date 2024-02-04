鞋槓人生／龍年必收鞋款！JA 1、Jordan 1如何選 正妹主播報你知
農曆新年即將到來，新年習俗就是要買新衣、戴新帽還要穿新鞋，而各家品牌商近期也都陸續推出限量鞋款，搶占年節商機，除了最受粉絲歡迎的「Jordan 1」系列，球鞋專家也點出，曼菲斯灰熊隊當家球星Ja Morant所推出的「JA1 EP」系列球鞋，也是喜愛潮鞋的粉絲不可錯過的款式，至於若預算有限的情況之下，這兩雙鞋應該要如何做挑選，以及兩雙鞋又分別有什麼特色呢，詳細資訊請喜愛球鞋的讀者可以在每週日早上十點，於Nownews今日新聞官方Youtube頻道，準時鎖定《鞋槓人生》。
記者陳品翔／綜合報導
AREA02的大隻首先分享今年到目前為止賣最好的鞋款，是Jordan 1代的「龍年鞋款」，因為這雙Jordan 1代價格相較其他潮鞋而言，算是較好入手的一雙鞋，價格大概落在五千塊上下。大隻說到：「因為今年是龍年，所以這雙龍年限定鞋款，當然會有很多龍的元素在裡面，鞋子上的紋路就像是用龍的概念去做，加上鞋舌上也會做特殊的、有龍元素的logo，鞋墊也是一樣。」「這雙鞋還有一個很棒的巧思，它還有附上一個紅包袋，這個紅包袋不是一般的紅包袋，裡面還有附上一個Jordan的logo吊飾，品牌這種小巧思就會讓人覺得非常用心。」
大隻隨後介紹到灰熊球隊Ja Morant所推出的JA 1球鞋，並表示：「Ja Morant這次出的JA 1，也是用龍年為概念來做設計的，撇除Morant個人的形象不說，他的球鞋評價還算不錯，這雙鞋也有很多龍的元素點綴，後面的鞋舌、上面的文字兩雙也不一樣，相當有特色，價格也滿親民的，定價就是大概落在4000塊」。
至於兩名球鞋專家18哥與大隻、以及主持人曾仲葳，會在這兩雙鞋中怎麼做挑選，3人則是出現不同的意見，究竟他們分別選擇的是哪雙鞋，這兩雙鞋具體又有什麼小巧思，詳細資訊請每週日早上十點準時鎖定《鞋槓人生》。