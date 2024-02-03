劉德華全講了！鬆口隱瞞和朱麗蒨結婚動機 「我以為是可以的」
香港巨星劉德華（華仔）2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，消息全面封鎖，隔年他的岳父過世，華仔現身喪禮才洩露已婚身分，震驚全亞洲，近日天王宣傳新片受訪，難得鬆口15年前瞞婚的動機，「我以為可以！」關鍵字衝上微博熱搜冠軍。
記者楊穎軒／綜合報導
劉德華昨（2）日下午上大陸直播節目，與導演寧浩（甯浩）宣傳新電影《紅毯先生》，期間被問到劇情很多安排聽說都是華仔的親身經歷，劉德華開始耍寶，急著澄清：「我沒有跟他（導演）說過，除了結婚不告訴人...」消遣自己隱婚一事，主持人說這是大家都知道的事情，3人笑成一片。
寧浩接著透露，當時在拍一場戲，劉德華覺得效果不夠，主動提議加入台詞「結婚的時候不告訴人，離婚也不告訴人」，而華仔也解釋當年隱瞞婚訊的想法，「我們上一代的藝人結婚沒講，生小孩也沒講，都沒有（講），我以為是可以的！」
網友留言力挺：「只要不立單身人設，講不講都是你的自由呀」、「以前狗仔很恐怖的，有沒有都亂寫，以前那一輩明星都不喜歡透露自己事」、「華仔做啥我都能理解，因為他並沒有因此和別人搞緋聞炒CP！」不過也有人很介意，「可以不講，但明明結了婚卻說沒結婚就不合適了！一直喜歡劉德華，但是這個事咱就別洗了！」
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