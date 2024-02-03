以實際行動關懷弱勢！中油石化事業部辦林園有愛歲末送溫情活動
台灣中油公司石化事業部於今(3)日，在林園區公所前，舉辦林園有愛歲末送溫情活動，以實際行動，來關懷弱勢，並分享愛心，讓家家戶戶都可以過好年。
記者黃守作／高雄報導
這項由台灣中油公司石化事業部，與林園區公所、林園里政會，舉辦的林園有愛歲末送溫情寒冬送暖活動，是由中油石化事業部執行長黃三泰與林園區長簡水彬、林園里政會主席洪進財共同主持，高雄市議員王耀裕、邱于軒、李雨庭的服務團隊也到場表示關切與祝福。
中油石化事業部執行長黃三泰表示，林園區公所每年農曆過年前，都會舉辦林園有愛歲末送溫情活動，均會邀請各個企業、協會、社團等一起做公益，幫助需要協助的弱勢。
黃三泰說，中油石化事業部每年都會共襄盛舉，參與關懷弱勢分享愛心活動，他也率副執行長吳祐明、行政室主任王俊堯，以及公關團隊到場服務，並以中油生技產品洗可麗環保洗衣精、環保袋等，一起將愛心物資發送給需要的地方鄉親。
黃三泰指出，石化事業部深耕林園，早已是林園的一份子，當然不能缺席這麼有意義，又能幫助社會的活動，希望能透過這種方式，達到拋磚引玉的效果，讓大家一同熱心公益、關懷弱勢，石化事業部也會持續關注社會議題、善盡企業社會責任，幫助更多人。
在活動中，林園區長簡水彬也頒發感謝狀給中油石化事業部，由執行長黃三泰代表接受，以感謝台灣中油公司石化事業部的關懷弱勢不遺餘力。