為龍頭選舉風波致歉！中間人林煜喆還原：個人行為林佳龍不知情

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林煜喆提到，他單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，他認為應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展，至於各方溝通之後的各種可能結果，「並不是我們能夠主張或決定的，且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失」。
「很抱歉，我沒有想到一個以和為貴讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波！」林煜喆直言，造成柯文哲及林佳龍的困擾，但他們仍平靜表達了解他當初的用意，不必自責。
林煜喆說，他已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變，「但我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節，所以就不用再波及他人！」
林煜喆強調，整起事件沒有誰授權誰的問題，是他一個小老百姓的個人行動，也許過於天真，但他只是希望台灣穩定，「事前我並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的，非常抱歉造成了大家的困擾及麻煩，我自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是我始料未及的，但我還是必須誠摯呼籲，我們都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣」。
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