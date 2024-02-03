傑森摩莫亞「12年婚斷」！溫子仁爆他演《水行俠2》父愛爆棚
MyVideo影音平台2月電影強檔片單出爐！包括「甜茶」提摩西夏勒梅新作《旺卡》、奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯史詩大片《拿破崙》、音樂動畫《魔髮精靈：樂團在一起》等強作；另外導演溫子仁爆料，剛與麗莎博內特結束12年婚姻的傑森摩莫亞，身為兩個孩子的爸爸，這回演出英雄電影《水行俠 失落王國》，加入替寶寶換尿布等大量父愛劇情。
記者黃雅琪／綜合報導
DC超級英雄電影《水行俠》暌違5年推出續集《水行俠 失落王國》，導演溫子仁受訪時表示，傑森摩莫亞在續集中參與不少劇情走向的討論：「續集除了講述他身為亞特蘭提斯國王的責任，也聚焦在他成為人父的心情，片中穿插了他幫嬰兒換尿布和寶寶互動等父愛場景，這些都是傑森提出的，我很喜歡也尊重他的想法，所以劇情就朝了這個方向進行。」由於傑森在戲外也是兩個孩子的爸爸，所以對於父愛的劇情更有深刻的想法和體會。
傑森摩莫亞憑「水行俠」一角在全球走紅，他先前受訪時曾坦言：「老實說，我對《水行俠》如此受歡迎感到非常意外，我拍過一些很厲害的作品，卻沒人看過、也沒人在乎，在這行業裡，你永遠無法預測。我演戲時不會去想『哇，我這部作品會大賣10億美金』，我就是盡力而為。」他認為水行俠可能是漫畫史上最難演的角色：「人們喜歡嘲笑他、揶揄他，但我試圖賦予他靈魂和情感，某些方面來說，我為這個角色感到驕傲。」
除了《水行俠 失落王國》搶先版，「甜茶」提摩西夏勒梅一展魔幻魅力的《旺卡》搶先版、名導雷利史考特的史詩鉅作《拿破崙》、歡樂滿點的動畫電影《魔髮精靈：樂團在一起》、約翰希南主演的動作喜劇片《超危險保鑣》、雙影后娜塔莉波曼和茱莉安摩爾譜禁忌師生戀的《五月的你，十二月的她》、改編自韓國真實故事的驚悚恐怖片《鬼車站》、韓國女神嚴正化主演的犯罪喜劇《詐騙女王》、温昇豪和邵雨薇主演的暖心台片《我和我的賽車老爸》等，2月都在MyVideo上架。
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