劉詩詩私下天價金援吳奇隆！被爆不離婚內幕 9年婚姻捆綁緊密
53歲的吳奇隆和劉詩詩相差17歲，2015年結婚以來屢傳婚變，一直被狗仔預告官宣離婚，但夫妻多次被拍到全家共同出遊，相處毫無異狀，感情好得很，有知情人士透露，他們關係緊密，於公於私都綁在一起，劉詩詩婚前大方借給老公5千萬元人民幣（約2.2億元台幣），很難想像他們會離婚。
記者江芷稜／綜合報導
吳奇隆是圈內難得重感情之人，他當初為幫家人還債，踏入演藝圈不斷工作，感情事暫放一邊，首任婚姻娶了馬雅舒，雙方聚少離多，結婚3年只同床了5次，最後前妻出軌讓他戴綠帽，吳奇隆沒有口出惡言，還把房子留給馬雅舒，被盛讚是好男人。
他因戲結緣再娶劉詩詩，對方年紀小，怕她以後受委屈，吳奇隆和友人合開影視公司「稻草熊影業」，上市時將60％股權賣給暴風科技，交易金額高達10.8億人民幣（約54億台幣），而暴風科技的股東正是他的愛妻劉詩詩，無形中給了劉詩詩最珍貴的聘禮。
據《鏡週刊》報導，吳奇隆相當大方，劉詩詩也同樣對老公很好，圈內人士認為兩人只是低調，不可能會離婚，吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩立刻拿出5千萬元人民幣（約2.2億元台幣）慷慨支援，讓吳奇隆相當感恩，無法想像這麼相愛的兩人怎會輕易離婚。
而吳奇隆這幾年幾乎不拍戲，偶爾接綜藝節目，刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，也讓老婆有機會出來工作，在演藝圈繼續衝刺事業，傳出他在新莊買下4戶上億豪宅給家人住，相當重視家庭生活。
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