泰迪熊歡樂遊屏東　熱博會熱鬧揭幕

2024年屏東熱帶農業博覽會於今（3）日盛大開幕，活動將持續至3月3日。今年主題以"萌泰迪遊屏東"為中心，彩稻中種植英國泰迪熊，新添農科園區，展覽包括三大區域、19個農林漁畜主題，其中「日本稻之驛」呈現異國風味。屏東縣長周春米、日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎與各級民意代表聯手為熱博揭開序幕，誠摯邀請大眾在農曆春節前來屏東，共同體驗這場前所未有的農業盛宴。
記者莊全成／屏東報導
周春米強調，熱博為期一個月，今年以「英國泰迪熊」為代言，三大展區分別為「物產王國」、夢蝶湖「冒險森林」及豐和館「田野饗宴」。為拉近民眾與彩稻的距離，今年不僅提供樓上美照拍攝，還可近距離欣賞泰迪熊於稻田中，並提供全區免費停車及接駁服務，同時針對行動不便旅客提供預約制復康巴士。
屏東是台灣農漁產值數一數二的大縣，今年更邀請了20多個日本友好單位參展，強調台日農業深度交流。儘管疫情困擾，台日友誼不減，同時有英國泰迪熊相伴，凸顯「越在地越國際」。他進一步指出，今年的熱博不僅是農業盛會，更是一場充滿多元文化交流的盛事，展現屏東積極推動國際化、農產外銷的成果。
周春米隨後參觀農業物產館的「日本稻之驛」主題區，展出鹿兒島縣友好姊妹城市的獨特特色，包括貓貓神社、燈牆、旭川滑雪體驗、釜蓋神社等，並展出日本風味美食，呈現濃厚的日式風情。
農業處長鄭永裕透露，今年另一亮點主題為屏東縣對智慧農業科技的關注，特別引入無人機展示，與屏東科技大學無人機載具應用研發中心合作，向大眾展示現代農業自動化進展，強調無人機技術將為農業注入新活力。