戴資穎「Red Bull鬥拍」夢幻搭檔王齊麟、Lulu！狀態全開2:1奪勝

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「戴資穎小隊」第一場先以21:11擊敗YouTuber隊「穎迷鐵粉」，之後則是對上之前一路打上來的最終優勝隊伍「金白藍隊」，小戴隊上半場以11:8暫時領先，但之後在領先時連續發生5次失誤，結果反而以19:21先下一城。
次局「戴資穎小隊」再接再厲，也逐漸找到配合的節奏，在以19:10拉開比分後，以21:13扳平戰局。決勝局，戴資穎和王齊麟的狀態拉滿，上半場以11:6領先，之後王齊麟在回球時打到Lulu後者開玩笑去找他理論，讓場上充滿歡樂氣氛，小戴隊以21:14拿到6個賽點，雖然錯失1個，但還是以21:15取得勝利。
賽後王齊麟表示對方應有校隊的等級，實力確實非常強。戴資穎則說自己拿出了最強實力，也希望未來Red Bull可以繼續舉辦鬥拍賽事，推廣羽球。
談到之後的計畫，王齊麟表示自己初二就會出國備戰亞洲羽球團體賽，之後也會參加超級750系列的法國羽球公開賽。而戴資穎則是因為有傷，過年預計不會出國，將在之後直接前往法國參賽。
羽球天后戴資穎談RedBull鬥拍 玩法多元彈性、跳脫限制
羽球三對三對决是流傳在羽球界中的「隱藏玩法」，6名球员在競技中展現敏捷與團體合作，也是Red Bull 運動員戴資穎的日常練習方式。Red Bull這次將此打造成新型態賽事「Red Bull鬥拍」，跳脫正規比賽的單、雙打限制，讓羽球更好玩。
「鬥拍」對戴資穎而言，跳脫單打訓練，訓練跑動和反應速度，在超快速的來回擊球中，與隊友增進情誼。戴資穎表示，「刺激的『鬥拍』玩法提升羽球運動的樂趣程度，讓你不只是去玩常見的比賽打法而已，而是有更多元的玩法與樂趣，勇於跳脫傳統賽事條條框框！」比賽隊伍要能互相補位、攻空檔，護臉有默契，才能在刺激的對戰取得勝利。