台股周一金兔年封關　歷史數據上漲機率逾8成！估首季震盪向上

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，下週僅剩兔年封關一個工作日，接下來將休市7日，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，但因為將迎接春節長假，封關日當天資金動能往往較為轉弱，漲跌幅亦會比較平緩，因此近15年來的平均漲幅為0.1%，預期週一台股表現也將維持此調性。
孫傳恕指出，目前對台股有利的是，今年來金融市場受惠市場降息預期升溫，資金持續轉向風險性資產，在國內晶圓龍頭大廠、國外美超微等科技龍頭廠商釋出正向展望激勵市場，資金再次湧入AI相關題材個股，並進一步帶動大盤回升到萬八之上。
孫傳恕認為，看好外資資金持續回流台灣股市，配合AI題材表現強勢，推升電子通路、半導體及電腦及週邊等族群優於大盤表現，在半導體及AI類股獲利成長帶動下，不僅能讓相關股價維持上漲動能，亦可同步受惠於GDP成長及獲利面改善，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強、具焦強勢趨勢股。
至於外部因素方面，孫傳恕說明，美國通膨持續下行，12月PCE與核心PCE雙雙優於聯準會預期，雖聯準會官員近期的鷹派言論降低市場熱度，但從FED Watch觀察，市場對於2024降息預期仍維持在6次，且美國財報受惠於大型科技股財報數字繳出亮眼成績單，AI相關科技股持續受到資金青睞，包括Magnificent 7股價創高等，激勵納斯達克及費城半導體等科技指數揚升，對於與美股高度連動的台股多頭有相當大的信心挹注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。