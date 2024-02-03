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台股周一金兔年封關　歷史數據上漲機率逾8成！估首季震盪向上

▲法人指出，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（2）日萬八失而復得，終場指數收在18059.93點，上漲91.82點，漲幅0.51%，推升本週台股週線連三紅，全週上漲64.9點，週線漲幅0.36%，單週日均量2900.23億元。下周僅剩一個交易日就封關，法人指出，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強、具焦強勢趨勢股。

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三大法人動向方面，外資與自營商連續第二週加碼台股，外資本週買超389.77億元，自營商回補16.03億元，僅有投信連二賣，單週減持29.15億元，三大法人合計回補376.66億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，下週僅剩兔年封關一個工作日，接下來將休市7日，根據近15年來的台股春節封關日表現，大盤普遍漲多於跌，上漲機率超過八成，但因為將迎接春節長假，封關日當天資金動能往往較為轉弱，漲跌幅亦會比較平緩，因此近15年來的平均漲幅為0.1%，預期週一台股表現也將維持此調性。

孫傳恕指出，目前對台股有利的是，今年來金融市場受惠市場降息預期升溫，資金持續轉向風險性資產，在國內晶圓龍頭大廠、國外美超微等科技龍頭廠商釋出正向展望激勵市場，資金再次湧入AI相關題材個股，並進一步帶動大盤回升到萬八之上。

孫傳恕認為，看好外資資金持續回流台灣股市，配合AI題材表現強勢，推升電子通路、半導體及電腦及週邊等族群優於大盤表現，在半導體及AI類股獲利成長帶動下，不僅能讓相關股價維持上漲動能，亦可同步受惠於GDP成長及獲利面改善，預期今年首季台股將展現震盪向上格局，建議投資人汰弱留強、具焦強勢趨勢股。

至於外部因素方面，孫傳恕說明，美國通膨持續下行，12月PCE與核心PCE雙雙優於聯準會預期，雖聯準會官員近期的鷹派言論降低市場熱度，但從FED Watch觀察，市場對於2024降息預期仍維持在6次，且美國財報受惠於大型科技股財報數字繳出亮眼成績單，AI相關科技股持續受到資金青睞，包括Magnificent 7股價創高等，激勵納斯達克及費城半導體等科技指數揚升，對於與美股高度連動的台股多頭有相當大的信心挹注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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