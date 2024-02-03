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小年夜有機會追雪！春節低溫探10度「天氣一圖看」　明先變天轉雨

▲大陸冷氣團來勢洶洶，下週一（5日）雪山有零星飄雪機會，小年夜、除夕台灣各地3500公尺以上高山都有降雪機會。（圖／記者陳明安攝）
▲大陸冷氣團來勢洶洶，下週一（5日）雪山有零星飄雪機會，小年夜、除夕台灣各地3500公尺以上高山都有降雪機會。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

未來一週有兩波劇烈天氣變化！週日（4日）入夜後鋒面開始接近，迎來第一波變天轉雨，後續東北季風接力影響，局部地區有較大雨勢；而下週三到下週五又因華南雲雨區、大陸冷氣團南下影響，各地降雨機會高、降雨較持續，北台灣明顯轉冷，尤其除夕、初一是這波最低溫時間，部分地區低溫跌破攝氏10度，回溫要等初四。下週一（5日）雪山有零星飄雪機會，小年夜、除夕台灣各地3500公尺以上高山都有降雪機會。

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中央氣象署預報員陳姵安預報指出，明日東北季風減弱，白天北部氣溫有明顯回升，主要降雨集中在東半部、恆春半島，有局部短暫雨，今天下午中層水氣移入影響到明天，南部山區明天有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨。

明天晚上鋒面開始接近，水氣明顯增加，入夜後西半部地區轉為局部短暫陣雨型態，鋒面通過前後會有局部較大雨勢發生，預計這波鋒面會在下週一清晨通過台灣，下週一基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

不過鋒面通過後水氣明顯減少，一直到下週二水氣都比較少，降雨地區集中在北部、東半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴

下週三到下週五華南雲雨區影響，各地降雨機會高、降雨較持續，加上大陸冷氣團南下，北台灣明顯轉冷，其他地區也逐日降溫，一直到下週六（初一）水氣明顯轉乾，雖然還是受到大陸冷氣團影響，不過降雨區域回到基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲天氣。

▲（圖／中央氣象署）
▲下週三到下週五華南雲雨區影響，各地降雨機會高、降雨較持續，加上大陸冷氣團南下，北台灣明顯轉冷，其他地區也逐日降溫。（圖／中央氣象署）
溫度方面，下週一東北季風增強，北台灣高溫會先下降至攝氏20度至21度，低溫來到攝氏15度左右，中南部略降攝氏1至2度，高溫仍有攝氏25度至27度。

明顯降溫在下週三大陸冷氣團影響，台北高溫剩下攝氏18度，小年夜到初一整天偏冷，尤其除夕、初一是這波最低溫時間，台北高溫只有攝氏15度、低溫13度，新北石門、金山有10度左右低溫，有機會跌破10度，離島也有10度以下低溫機會。

下週一台中以北3500公尺以上高山有降雪機會，像是台中大雪山降雪機會較高；下週三、四華南雲雨區配合大陸冷氣團影響，台灣各地3500公尺以上高山降雪機會高，不過都是零星降雪。

大陸冷氣團要等到初四（13日）左右才會逐漸減弱，不過清晨夜晚還是偏冷；初一（10日）之後水氣就會明顯減少。

▲明顯降溫在下週三大陸冷氣團影響，台北高溫剩下攝氏18度，小年夜到初一整天偏冷，尤其除夕、初一是這波最低溫時間，台北高溫只有攝氏15度、低溫13度。（圖／中央氣象署提供）
▲明顯降溫在下週三大陸冷氣團影響，台北高溫剩下攝氏18度，小年夜到初一整天偏冷，尤其除夕、初一是這波最低溫時間，台北高溫只有攝氏15度、低溫13度。（圖／中央氣象署提供）

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