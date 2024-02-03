老公陪老婆追星！INFINITE南優鉉回嗆：她當你太太之前是我前女友

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南優鉉特別製作木製戒指要送給台下粉絲，他手持大型攝影機尋找幸運兒，大家精心打扮的模樣都會被投放至大螢幕，一對打扮成小學生的夫妻特別醒目，老公舉上印有「我老婆拜託了」字樣的牌子，南優鉉幽默詢問：「她在當你老婆之前，是我前女友，你是知道才跟她結婚的嗎？」豈料男生點頭回應，笑翻南優鉉表示：「Sorry Sorry！」
逗趣的是，第一排也有高舉「蜜月最後一天來看你，我老公在後面」的太太，她被南優鉉照到後，在後面的先生也配合舉上「度蜜月中，我老婆在前面」的牌子，夫妻倆一起追星的畫面逗樂全場，南優鉉最後決定把手上的戒指給該位女粉絲，並表示：「謝謝妳結婚。」結果該歌迷走上前伸出手要南優鉉幫他戴上，卻遭到偶像拒絕，南優鉉說：「要他（妳老公）戴上，這妳拿給妳先生戴，我不能幫妳戴，妳只是我的前女友，對不起，妳拿去給妳先生，請他幫妳戴！」
南優鉉表示：「今天的Dress code我非常滿意，台北的歌迷好有趣，也是我目前為止最喜歡的，謝謝你們！我真的很抱歉不能一一送戒指給你們，所以我要送你們一顆心。」語畢後，南優鉉亦比上大大的愛心送給全場近2000人。
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