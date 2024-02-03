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老公陪老婆追星！INFINITE南優鉉回嗆：她當你太太之前是我前女友

▲INFINITE南優鉉來台舉辦演唱會，許多夫妻檔牽手追星。（圖／SHOW Office）
▲INFINITE南優鉉來台舉辦演唱會，許多夫妻檔牽手追星。（圖／SHOW Office）

記者陳雅蘭／台北報導

韓團INFINITE成員南優鉉今（3）日在台大體育館1樓舉辦《植木日 3-WHITREE》演唱會，同時以新專輯《WHITREE》的主打歌〈Baby Baby〉訂定活動Dress Code服裝主題，不少歌迷精心打扮，還有數對夫妻穿成「小孩情侶裝」出席，老公陪伴老婆追星的模樣，逗趣又暖心。

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▲INFINITE南優鉉台北演唱會。（圖／SHOW Office）
▲南優鉉寵粉，送上許多木製戒指。（圖／SHOW Office）
一開場，南優鉉身穿銀色西裝套裝現身，一連帶來《Hold On Me》、《Rain》等曲後，先以中文打招呼：「大家好，我是南優鉉，大家好大家好！」再用韓文表示：「你們過得好嗎？我因為太想念你們，所以過得不好，我在韓國的時候因為太想你們，所以吃不下飯、睡不著，真的真的！」

南優鉉特別製作木製戒指要送給台下粉絲，他手持大型攝影機尋找幸運兒，大家精心打扮的模樣都會被投放至大螢幕，一對打扮成小學生的夫妻特別醒目，老公舉上印有「我老婆拜託了」字樣的牌子，南優鉉幽默詢問：「她在當你老婆之前，是我前女友，你是知道才跟她結婚的嗎？」豈料男生點頭回應，笑翻南優鉉表示：「Sorry Sorry！」

逗趣的是，第一排也有高舉「蜜月最後一天來看你，我老公在後面」的太太，她被南優鉉照到後，在後面的先生也配合舉上「度蜜月中，我老婆在前面」的牌子，夫妻倆一起追星的畫面逗樂全場，南優鉉最後決定把手上的戒指給該位女粉絲，並表示：「謝謝妳結婚。」結果該歌迷走上前伸出手要南優鉉幫他戴上，卻遭到偶像拒絕，南優鉉說：「要他（妳老公）戴上，這妳拿給妳先生戴，我不能幫妳戴，妳只是我的前女友，對不起，妳拿去給妳先生，請他幫妳戴！」

南優鉉表示：「今天的Dress code我非常滿意，台北的歌迷好有趣，也是我目前為止最喜歡的，謝謝你們！我真的很抱歉不能一一送戒指給你們，所以我要送你們一顆心。」語畢後，南優鉉亦比上大大的愛心送給全場近2000人。

▲INFINITE南優鉉台北演唱會。（圖／SHOW Office）
▲▼INFINITE南優鉉台北演唱會。（圖／SHOW Office）
▲INFINITE南優鉉台北演唱會。（圖／SHOW Office）
 
▲INFINITE南優鉉台北演唱會。（圖／SHOW Office）
 
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