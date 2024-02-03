PLG ／啟用新洋將組合、防守升級　夢想家91：70勝國王終止5連敗

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次節開局簡浩加入戰局，投進三分後將領先首度拉到20分，然而國王在以曼尼高領軍的切入攻勢逐漸追近比分，中場時雙方戰成48:44，夢想家僅以4分領先。
下半場麥卡洛開始火力供輸，夢想家再次把比分拉開到雙位數差距，國王則由蘇士軒持續在攻守兩端建功。第三節後半夢想家鞏固禁區防守，馬布爾也開始在進攻端建功，國王單節僅取得11分，夢想家再次把比分拉到72:55的雙位數差距。第四節夢想家防守維持防守強度，讓國王難以追分，終場順利終止近期五連敗。
夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示：「球隊目前都會有一節或是一小段時間當機的問題，很顯然這是我們這段時間需要思考與調整的內容。我很肯定球員今天展現出的積極性，雖然我們仍然在嘗試很多不同的陣容組合，但今天在防守端我們成功打亂對手，製造很多攻守轉換機會也因此拿下勝利。」
連續兩場拿下20分的林俊吉也表示：「今天第一節拿下31分有做到賽前教練的要求，也很高興能夠拿下比賽勝利。」而從腳踝傷勢回歸的忻沃克也很肯定球隊的表現說：「對手的情蒐跟自己的問題都是造成我們這陣子連敗的原因，但我們今天證明了夢想家是一支有調整能力的球隊。」
夢想家目前戰績為 11 勝 6 敗，明（4）日將面對桃園璞園領航猿續戰彰化主場，迎接本季第二次對戰！