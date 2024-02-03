紅髮艾德空降高雄！接地氣搶看黃色小鴨 資深鐵粉追星12年
紅髮艾德Ed Sheeran於今（3）日在高雄國家體育場舉行「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」巡演，演唱會準時在晚上7點開始，現場大概有5.6萬名粉絲聚集，《NOWnews今日新聞》現場直擊，在演唱會尚未開始前，高雄國家體育場就已經有大批粉絲相聚，非常熱鬧，其中還有一名粉絲已經追星12年。
記者吳雨婕／高雄報導
紅髮艾德提早在星期四抵達高雄，當時有許多粉絲去接機，他親民的與歌迷合照、簽名，據悉，昨天他則是去看了近期再度現身高雄愛河的黃色小鴨，非常接地氣。主辦單位在今天也貼心安排接駁車，從高鐵左營站，接送歌迷到高雄國家體育場，現場也有多名義工管制，就怕過多人潮讓現場混亂。
而《NOWnews今日新聞》記者抵達現場後，遇到一名資深粉絲，該歌迷透露從2012年就喜歡紅髪艾德至今，今天最想聽到〈Photograph〉、〈Perfect〉、〈Shiver〉、〈Eyes Closed〉。另外一名粉絲更是特地從台北南下高雄，只為見紅髮艾德一面，他進一步表示，他不僅喜歡紅髮艾德，還喜歡這次的暖場嘉賓卡倫史考特。
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