搶在紅髮艾德前開唱！卡倫史考特撞衫黃色小鴨 台語問候歌迷
「英倫情人」卡倫史考特（Calum Scott）今（3）日站上高雄世運主場館，擔任紅髮艾德Ed Sheeran演唱會開場嘉賓，一口氣唱了40分鐘，尤其到〈You Are The Reason〉時，台下還亮起手機燈海，到副歌時全場5.6萬人更跟著大合唱，掀起第一波高潮。
記者吳雨婕／高雄報導
卡倫史考特穿上金黃色西裝，恰巧呼應了正夯高雄最夯的「黃色小鴨」，一開口就開心表示：「這是我第一次來到這裡，非常感謝你們！」唱到〈Where are you now〉時還高喊「Where are you now, Taiwan!」（台灣，你們在哪！）還用中文高喊「謝謝」，跟用台語親切問候「呷飽沒？」笑說，有入境隨俗學了一些台灣話。
引人注意的是〈You are the reason 〉更是引起全場大合唱，因為該曲是知名咖啡飲品的廣告曲。卡倫出道6年，此次是他第一次來到台灣，昨（2）日還在高雄舉辦簽唱會，當時卡倫表示：「這是我第一次來台灣，我會一輩子記得這趟旅行！」他透露昨天抵達台灣後，和工作人員一起去吃了韓式燒肉，並馬上向台下樂迷詢問有沒有推薦的台灣美食，粉絲接連推薦臭豆腐、麻辣鍋、皮蛋和白糖粿。
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