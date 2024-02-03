波蘭總統懷疑烏克蘭能否奪回克島　遭受批評

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杜達2日晚間在接受YouTube頻道Kanal Zero採訪時，重申波蘭的這個立場。然而，當他被問到是否相信烏克蘭真的能夠奪回克里米亞時，他說：「對我而言，很難回答這個問題。」
他表示：「我不知道(烏克蘭)是否能夠收復克里米亞，但是我相信它將收復頓內茨克和盧甘斯克。」
杜達說，俄羅斯於2014年併吞的克里米亞半島，也就是2022年對基輔發動全面入侵的8年前，「是一個特殊的地方…也有著一些歷史因素。因為事實上，如果我們回顧歷史，這個地方在大多數時間一直掌握在俄羅斯手中。」
烏克蘭東部的頓內茨克和盧甘斯克的部分地區也於2014年被莫斯科支持的軍隊占領，並且在當前的戰爭中一直處於膠著狀態，與克里米亞不同。
烏克蘭已誓言要在與俄羅斯的戰爭中，收復包括克里米亞在內的每一寸領土。
烏克蘭駐波蘭大使札瓦里希(Vasyl Zvarych)今天在社群媒體平台X上寫道，「克里米亞就是烏克蘭的：現在如此，將來也是如此」。
他接著說：「解除克里米亞被(外國)占領是我們與自由世界的共同任務和責任。」
波蘭外交部長席科斯基(Radoslaw Sikorski)表示，「波蘭承認烏克蘭在其國際認可邊界內的獨立」。
杜達的言論遭到多位議員的批評。親歐盟政黨「公民聯盟」(Civic Coalition)的議員吉爾蒂奇 (Roman Giertych在社群媒體平台X上寫道：「我想提醒杜達先生，我們國家的有些城市在歷史上屬於波蘭的時間，比屬於其他國家的時間短。」
「法律正義黨」議員弗吉爾(Radoslaw Fogiel)批評杜達說：「多麼愚蠢的言論啊！」並指杜達的說法毫無根據。
弗吉爾在X上寫道：「他其實是用他不知道，直接回答有關烏克蘭收復克里米亞的問題。」
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